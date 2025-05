Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: IPA Finale di Champions tra Psg e Inter: quanto costano volo e alloggio

La finale di Champions League sarà Psg-Inter, il che è una rivincita per entrambe. Una seconda chance per scrivere la propria storia relativa agli ultimi anni. I nerazzurri tornano a giocarsi la coppa dopo il tentativo mancato, per poco, nel 2023 contro il Manchester City.

I parigini hanno invece un’altra opportunità, storica per il club, dopo la cocente delusione contro il Bayern Monaco nel 2020. Una sola domanda resta da porsi: quanto costa volare e alloggiare a Monaco di Baviera?

Finale Champions League, quando si gioca e dove

Psg-Inter, finale di Champions League 2025, si giocherà sabato 31 maggio. Il calcio d’inizio è stato fissato per le ore 21:00 e, come sempre, la partita sarà trasmessa in chiaro. Non serviranno abbonamenti per potersi emozionare con l’ultimo atto della competizione.

Ad accogliere le tifoserie di Psg e Inter sarà Monaco di Baviera. La finale di Champions si disputerà nello specifico all’interno della splendida Allianz Arena, la cui capienza supera i 75.000 posti. È di fatto una delle strutture più grandi in Europa. Un gran numero di biglietti in vendita, dunque, il cui prezzo varia non poco a seconda della posizione. In certi casi, però, conta solo esserci e cantare fino alla fine.

Champions League, volo Milano-Monaco di Baviera

Quanto costa volare a Monaco di Baviera, partendo da Milano? Per fortuna i costi, per quanto un po’ modificati negli ultimi giorni, non hanno superato una quota d’allarme, diciamo. È ancora possibile trovare biglietti per voli di linea a tariffe accettabili.

Ecco alcuni esempi via Skyscanner:

27 maggio-3 giugno 128 euro – Chi può gestire il proprio tempo liberamente, come magari un libero professionista, non strettamente legato a un ufficio, potrebbe spendere molto poco con Ita Airways, optando per queste date. Una mini vacanza in Germania, con al centro una “visita” all’Allianz Stadium;

29 maggio-2 giugno 137 euro – In tanti possono lavorare lontano dall’ufficio ma magari non tutti vogliono spendere denaro per 7 notti a Monaco di Baviera. Ecco, dunque, una soluzione leggermente più cara sul fronte dei biglietti aerei ma di certo più conveniente per la spesa alloggio;

28 maggio-2 giugno 180 euro – Soluzione per chi va in ufficio e non può prendersi ferie. Partenza con Swiss da Malpensa alle ore 19:30 (tocca richiedere almeno un permesso per uscire prima), scalo e arrivo alle 22:00. Il ritorno è invece di lunedì, con atterraggio alle 8:05 a Malpensa;

30 maggio-1 giugno 235 euro – Chi non può permettersi di arrivare tardi in ufficio lunedì 2 giugno, può optare per questa soluzione.

Finale Chmpions, alloggio a Monaco di Baviera

Abbiamo indicato quattro soluzioni per i voli da Milano a Monaco di Baviera per la finale di Champions Psg-Inter. Ecco, dunque, la spesa minima per alloggiare in città in quelle date:

27 maggio-2 giugno – Il prezzo minimo per una camera per due persone è di 500 euro. Una quota di 250 euro a testa, dunque, che può scendere a 200 o poco meno optando per Augusta (collegamento in treno di 30 minuti);

29 maggio-2 giugno – La soluzione più economica a Monaco prevede una spesa di 340 euro, circa, in due. L’alternativa minima ad Augusta è invece di circa 220 euro, da dividere in due;

28 maggio-2 giugno – Il prezzo minimo a Monaco di Baviera cala a 400 euro, circa, mentre ad Augusta la cifra tocca quota 280 euro. In entrambi i casi il riferimento va a una doppia, con spesa singola da 200 a 140 euro;

30 maggio-1 giugno – Il prezzo minimo scende a poco meno di 180 euro, da dividere in due. Ad Augusta, invece, la spesa a testa sarebbe di appena 50 euro, circa.

Le strutture stanno terminando, com’è facile immaginare, soprattutto a Monaco. Si consiglia, al fine di risparmiare il più possibile, di verificare siti specializzati in raccolta annunci di ostelli. Soprattutto, però, sarebbe il caso di verificare le città limitrofe a Monaco di Baviera, meglio collegate via treno o autobus. Augusta è soltanto uno degli esempi possibili da prendere in considerazione.