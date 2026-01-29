Inter, Juventus e Atalanta ai playoff, Napoli eliminato dalla Champions League: quanto hanno incassato le squadre italiane

ANSA I guadagni delle squadre di serie A qualificate ai playoff di Champions League

La Champions League a 36 squadre ha modificato in modo significativo la distribuzione dei ricavi Uefa, aumentando il numero di partite e il montepremi complessivo. Per il ciclo in corso, la Uefa ha messo a disposizione 2,47 miliardi di euro. Nel 2025/26 le squadre italiane impegnate nella competizione sono state Atalanta, Inter, Juventus e Napoli. Non tutte hanno però raggiunto i playoff, e le differenze di incasso tra chi ha superato la prima fase e chi è rimasto fuori sono rilevanti.

Atalanta, playoff sfiorati e ricavi elevati

Secondo le stime, l’Atalanta ha incassato circa 60 milioni di euro grazie al passaggio ai playoff. Resta il rimpianto perché in caso di vittoria contro il Royal Union Saint-Gilloise, la cifra poteva salire fino a 75 milioni e garantire alla squadra l’accesso diretto agli ottavi.

Napoli, eliminazione ma 48 milioni garantiti

Il Napoli ha chiuso la prima fase al 30esimo posto, mancando l’accesso ai playoff dopo la sconfitta contro il Chelsea nell’ultima giornata. Una delusione per la squadra campione d’Italia che lascia la competizione con sole due vittorie e due pareggi. Nonostante l’eliminazione, il club partenopeo ha comunque incassato una cifra importante.

Il bonus di partecipazione ha garantito 18,62 milioni di euro. I risultati sportivi hanno portato circa 5,6 milioni. Il piazzamento finale in classifica ha fruttato poco più di 2,1 milioni. A queste voci si aggiunge il pilastro “value”: circa 14,96 milioni di quota europea e 7,26 milioni di quota non europea.

Il totale stimato per il Napoli si attesta così a 48,55 milioni di euro, una somma garantita nonostante l’uscita anticipata dalla competizione.

Juventus, playoff di Champions League e quota superiore ai 64 milioni

La Juventus ha chiuso la prima fase in tredicesima posizione, centrando la qualificazione ai playoff. I bianconeri hanno raccolto tre vittorie e quattro pareggi, incassando circa 9,1 milioni di euro dai risultati sportivi. Il piazzamento in classifica ha generato poco più di 7,2 milioni.

Sul fronte del pilastro “value”, la Juventus ha ottenuto circa 17,76 milioni di quota europea e 9,34 milioni di quota non europea. A queste cifre vanno aggiunti il bonus di partecipazione e i premi legati ai playoff.

Il totale dei ricavi maturati dalla Juventus nella Champions League 2025/26 è stimato in circa 64,05 milioni di euro, una cifra che resterebbe valida anche in caso di eliminazione immediata nella fase a eliminazione diretta.

Inter, oltre 71 milioni grazie ai playoff

L’Inter è la squadra italiana che ha incassato di più finora. I nerazzurri hanno chiuso la prima fase al decimo posto, sfiorando l’accesso diretto agli ottavi e qualificandosi ai playoff. Le cinque vittorie ottenute nel girone unico hanno garantito circa 10,4 milioni di euro, mentre il piazzamento in classifica ha portato oltre 8,1 milioni.

Molto rilevante il contributo del pilastro “value”: circa 23,37 milioni di quota europea e 8,65 milioni di quota non europea. Sommando anche il bonus di partecipazione e i premi legati ai playoff, l’Inter ha già superato quota 71 milioni di euro con la possibilità di aumentare la cifra superando i playoff che permettono l’accesso agli ottavi.