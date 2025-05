L’appuntamento è fissato per sabato 31 maggio 2025 , alle ore 21:00, presso la Munich Football Arena di Monaco di Baviera .

È ufficiale: l’ Inter è in finale di Champions League . Dopo aver battuto il Barcellona con un rocambolesco 4-3 ai tempi supplementari nella notte di San Siro, i nerazzurri raggiungono la finalissima del torneo più prestigioso d’Europa.

In attesa di conoscere l’avversaria (la vincente tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con i francesi in vantaggio 1-0 dopo l’andata), l’attenzione si concentra ora sulla distribuzione dei biglietti e sulle modalità di acquisto, rese note ufficialmente dalla Uefa.

Il nodo verrà sciolto 90 minuti dopo le 21:00 di mercoledì 7 maggio. Solo allora si scoprirà chi dovrà vedersela contro la squadra di Simone Inzaghi. I francesi del Paris Saint-Germain partono dal vantaggio dell’1-0 dell’andata, siglato nei primi minuti da Dembélé. Ma sottovalutare gli inglesi dell'Arsenal sarebbe un grave errore.

Se la partita terminerà in pareggio dopo i tempi regolamentari, si procederà con due supplementari da 15 minuti ciascuno. Poi, in caso di ulteriore parità, la vittoria della Champions League verrà assegnata attraverso la roulette dei calci di rigore.

I biglietti per la finale di Champions

La capienza dello stadio è di 64.500 posti, ma solo una parte sarà disponibile per l’acquisto da parte dei tifosi.

Secondo quanto comunicato dalla Uefa, 38.700 biglietti saranno riservati ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico generico: le due finaliste riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, che saranno gestiti direttamente dai rispettivi club. I biglietti rimanenti, poi, saranno venduti al pubblico tramite il sito Uefa.com/tickets. Ogni candidato selezionato tramite il portale Uefa riceverà una notifica via e-mail e potrà acquistare fino a due biglietti, in base alla categoria assegnata.

Prezzi dei biglietti

La Uefa ha suddiviso i biglietti in diverse fasce di prezzo, in base alla posizione dei posti all’interno dello stadio di Monaco:

Fans First (riservata ai tifosi delle due finaliste) - 70 euro

Categoria 3 - 180 euro

Categoria 2 - 650 euro

Categoria 1 - 950 euro

Particolare attenzione anche ai tifosi con disabilità: per loro è previsto un biglietto a 70 euro (stessa tariffa della categoria Fans First), con incluso un ingresso gratuito per un accompagnatore.

Pacchetti viaggio e pacchetti alloggio

I due club finalisti (come detto l'Inter e la vincente della partita Psg-Arsenal) comunicheranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli riguardo eventuali pacchetti che comprendano trasporto, pernottamento e ingresso allo stadio, oltre alle modalità organizzative per la distribuzione dei biglietti riservati ai propri tifosi.

Polemica sui biglietti

Ed è già polemica sui biglietti per la finale di Champions League. Il Corriere del Ticino riporta il commento di Davide Santini, titolare di un'agenzia di Lugano specializzata in trasferte sportive:

"Tutto ciò crea una domanda immensa di fronte a un'offerta limitata: lo stadio nel quale si giocherà la finale – l'Allianz Arena – non è enorme. Sappiamo già che l'Inter riceverà solamente 18.000 tagliandi con 41.000 abbonati, quindi un abbonato su due sarà fuori dai giochi".

Secondo Santini, "per i biglietti sarà bagarre". Anche la stessa Inter si troverà a dover affrontare una serie di difficoltà: il club "dovrà dare alcuni biglietti anche a Vip, dirigenza e sponsor".