Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: ANSA La classifica dei calciatori 2007 con più valore e più partite.

Per chi è appassionato di calcio la classifica dei calciatori 2007 con più partite non sorprenderà. Ai primi due posti della graduatoria e anche quelli con il maggior valore di mercato sono di proprietà del Barcelona. La classifica è stata stilata dal Cies Football Observatory e ha selezionato i calciatori nati nel 2007 ad essere maggiormente impiegati dalle squadre che ne detengono il cartellino.

La società catalana può quindi contare su due 2007 che hanno già una forte esperienza. Basti pensare che Lamine Yamal ha raggiunto le 117 presenze e Pau Cubarsì è arrivato a 93. Sono loro i due talenti che dominano entrambe le classifiche.

I calciatori 2007 con più partite

Dopo aver visto che sia nel 2005 che nei 2006 c’è un calciatore che gioca in serie A, il 2007 non premia il nostro Paese. Non sono presenti calciatori che giocano nel nostro campionato o di nazionalità italiana. Anche nella classifica dei 2001, 2002 e 2003, non c’è l’Italia, sintomo di un movimento che non valorizza molto i giovani.

Oltre a Lamine Yamal e Pau Cubarsì, sono presenti anche alcuni calciatori che si stanno facendo notare già da un po’. Al quarto posto infatti è presente Estevao Willian, brasiliano che già ha attirato le attenzioni di alcuni club europei. Interessante l’exploit di Matias Siltanen che ha collezionato già 74 presenze e si colloca al terzo posto. Tra i nomi conosciuti agli appassionati anche Rodrigo Mora del Porto, Karetsas del Genk, Bouaddi del Lille e Franco Mastantuono del River Plate. Quest’ultimo è diventato un calciatore molto apprezzato sui social e il suo valore di mercato cresce in maniera esponenziale.

# Giocatore Presenze Età di esordio Club attuale Nazione club 20 Marto Boychev 48 15,9 anni CSKA 1948 🇧🇬 Bulgaria 19 Julian Hall 49 15,1 anni New York RB 🇺🇸 USA 18 Hugo Camberos 49 16,5 anni Chivas Guadalajara 🇲🇽 Messico 17 Aarón Ochoa 52 16,5 anni Málaga CF 🇪🇸 Spagna (2ª) 16 Franco Mastantuono 52 16,5 anni River Plate 🇦🇷 Argentina 15 Máximo Carrizo 57 14,4 anni New York City 🇺🇸 USA 14 Charalampos Kostoulas 58 15,7 anni Olympiacos FC 🇬🇷 Grecia 13 Ayyoub Bouaddi 58 15,9 anni LOSC Lille 🇫🇷 Francia 12 Mihajlo Cvetković 58 16,6 anni FK Čukarički 🇷🇸 Serbia 11 Adrian Przyborek 59 16,1 anni Pogoń Szczecin 🇵🇱 Polonia 10 Geovany Quenda 59 16,8 anni Sporting CP 🇵🇹 Portogallo 9 Konstantinos Karetsas 61 15,7 anni KRC Genk 🇧🇪 Belgio 8 Luka Vušković 62 16,0 anni KVC Westerlo 🇧🇪 Belgio 7 Rodrigo Mora 63 15,7 anni FC Porto 🇵🇹 Portogallo 6 Chris Rigg 65 15,6 anni Sunderland AFC 🏴 Inghilterra (2ª) 5 Andrija Maksimović 68 16,2 anni Crvena Zvezda 🇷🇸 Serbia 4 Estêvão Willian 69 16,6 anni SE Palmeiras 🇧🇷 Brasile 3 Matias Siltanen 74 15,2 anni Djurgårdens IF 🇸🇪 Svezia 2 Pau Cubarsí 93 16,6 anni FC Barcelona 🇪🇸 Spagna 1 Lamine Yamal 117 15,8 anni FC Barcelona 🇪🇸 Spagna

Quanto costano i giovani 2007 con più minuti giocati