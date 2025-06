L'unico calciatore che gioca in Italia presente nella top 20 dei più costosi al mondo è Lautaro Martinez dell'Inter. Valutazione da record per Lamine Yamal del Barcellona

Fonte: ANSA C'è solo un calciatore che gioca in Italia tra quelli i 20 più costosi al mondo

Il Cies Football Observatory ha pubblicato la classifica aggiornata dei calciatori con il più alto valore sul mercato mondiale, basandosi su un modello statistico che tiene conto di età, durata del contratto, prestazioni e potenziale di crescita. A guidare la classifica è Lamine Yamal, il ragazzo prodigio del Barcellona, il cui valore stimato ha raggiunto la cifra record di 402,3 milioni di euro. Una valutazione impressionante, legata non solo alla giovane età (compirà 18 anni a luglio), ma anche alle sue performance che continuano ad impressionare. Nonostante l’eliminazione in semifinale di Champions League in tanti credono che possa vincere il Pallone d’Oro.

Completano il podio Erling Haaland del Manchester City, valutato 239,6 milioni di euro, e Jude Bellingham del Real Madrid, con un valore stimato di 233,8 milioni. Appena fuori dal podio c’è Kylian Mbappé (192,5 milioni), l’unico tra i primi dieci a superare i 26 anni d’età.

Un solo calciatore della top 20 gioca in Italia

La Premier League si conferma il campionato più rappresentato nella top 100 con 42 calciatori, seguita dalla Liga spagnola con 19. Il club più presente è invece il Paris Saint-Germain, fresco vincitore di Champions League. La società francese piazza ben 11 giocatori. Interessante anche la distribuzione per ruolo: tra i difensori, i valori più alti appartengono a Pau Cubarsí (118,0 milioni) per i centrali, Joško Gvardiol (100,7 milioni) per i terzini e Bart Verbruggen (64,3 milioni) tra i portieri.

In questa classifica composta prevalentemente da giocatori dei cinque top campionati europei, solo un calciatore che gioca in Serie A rientra tra i primi 20 più costosi. È Lautaro Martínez, attaccante dell’Inter e della nazionale argentina, che ha un valore di mercato stimato in 105,1 milioni di euro.

I 20 calciatori più costosi nel mondo

Questa la classifica dei 20 calciatori più costosi nel mondo con le squadre di appartenenza e il valore stimato:

Posizione Giocatore Squadra Valore stimato (€) 1 Lamine Yamal FC Barcelona 402.3 milioni 2 Erling Haaland Manchester City 239.6 milioni 3 Jude Bellingham Real Madrid 233.8 milioni 4 Kylian Mbappé Real Madrid 192.5 milioni 5 Jamal Musiala Bayern Monaco 154.8 milioni 6 Pedri FC Barcelona 143.7 milioni 7 Vinicius Junior Real Madrid 130.4 milioni 8 Cole Palmer Chelsea 126.5 milioni 9 Julian Alvarez Atletico Madrid 126,0 milioni 10 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 122,3 milioni 11 Rodrygo Goes Real Madrid 120,5 milioni 12 Pau Cubarsí FC Barcelona 118,0 milioni 13 Joao Neves PSG 117,8 milioni 14 Bukayo Saka Arsenal 115,1 milioni 15 Morgan Rogers Aston Villa 114,2 milioni 16 Benjamin Sesko Lipsia 113,5 milioni 17 Desiré Doué PSG 108,7 milioni 18 Xavi Simons Lipsia 106,3 milioni 19 Lautaro Martinez Inter 105,1 milioni 20 Alexander Isak Newcastle 103,1 milioni

Calciatori più costosi in serie A, dominio Inter

Nonostante un’annata senza successi con la sconfitta in finale di Champions League e il secondo posto in serie A a causa della vittoria del Napoli, l’Inter è la squadra più rappresentata nella classifica dei 10 calciatori più costosi del nostro campionato. Al primo posto c’è ovviamente Lautaro Martinez seguito da Kenan Yildiz della Juventus e da Tijani Reijnders del Milan, quest’ultimo in Italia ancora per poco considerando che nei prossimi giorni si trasferirà al Manchester City. Per l’Inter sono presenti anche Thuram, Bastoni e Barella. Nessun calciatore del Napoli, campione d’Italia, è presente nei primi 10 posti mentre ci sono Retegui dell’Atalanta, Castro del Bologna e Kean della Fiorentina.