IPA I calciatori con il maggior valore in serie A

Un’analisi pubblicata dal CIES Football Observatory prende in esame il valore di trasferimento stimato dei calciatori nei principali club del mondo. Il modello statistico utilizzato dall’osservatorio svizzero considera diversi fattori, tra cui età, rendimento sportivo, durata del contratto e ruolo in squadra. Secondo il rapporto, il club con il valore aggregato più alto dei giocatori di proprietà è il Chelsea, con circa 1,7 miliardi di euro distribuiti su 54 calciatori. Seguono Manchester City con circa 1,6 miliardi e Real Madrid con oltre 1,5 miliardi. Il report evidenzia anche che l’Inter è il club italiano con il valore aggregato più elevato, stimato in circa 820 milioni di euro. Accanto al valore complessivo delle rose, il CIES analizza anche il calciatore più costoso di ogni squadra. In Italia i dati sorprendono, in parte, considerando i valori poi espressi sul campo.

I calciatori più costosi delle squadre italiane, Yildiz è primo

In Serie A, il calciatore che vale di più Kenan Yildiz, talento offensivo classe 2005 di proprietà della Juventus. Il valore stimato del bianconero si colloca tra 123 e 143 milioni di euro. Alle sue spalle troviamo Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, con una valutazione compresa tra 94 e 109 milioni di euro. L’attaccante argentino rappresenta il giocatore più prezioso della rosa nerazzurra. Dietro c’è il vuoto con calciatori che valgono la metà dei primi due in classifica. Terzo e quarto posto sono occupati da un calciatore del Bologna e uno della Roma. Infatti Santiago Castro, attaccante dei felsinei, ha un valore stimato che supera i 60 milioni di euro. Matías Soulé ha invece un valore tra i 53 e 61 milioni.

Nel Milan il calciatore più costoso risulta il difensore Strahinja Pavlović, con una valutazione tra 50 e 58 milioni di euro. Il difensore occupa così il quinto posto in classifica. Una cifra simile è quella attribuita a Scott McTominay del Napoli, anch’egli stimato tra 50 e 58 milioni.

Posizione Squadra Calciatore Valore stimato 1 Juventus Kenan Yildiz 123-143 milioni di euro 2 Inter Lautaro Martínez 94-109 milioni di euro 3 Bologna Santiago Castro 59-68 milioni di euro 4 Roma Matías Soulé 53-61 milioni di euro 5 Milan Strahinja Pavlović 50-58 milioni di euro 6 Napoli Scott McTominay 50-58 milioni di euro 7 Fiorentina Moise Kean 46-54 milioni di euro 8 Como Nico Paz 42-49 milioni di euro 9 Atalanta Charles De Ketelaere 41-47 milioni di euro 10 Lazio Kenneth Taylor 34-39 milioni di euro 11 Sassuolo Tarik Muharemović 31-36 milioni di euro

Il confronto tra Yildiz e gli altri calciatori in Europa

Il valore stimato di Kenan Yildiz consente di inserirlo tra i giocatori più costosi del calcio europeo ma il divario è enorme. Nella Liga spagnola il giocatore con la valutazione più alta è Lamine Yamal del Barcellona. L’attaccante classe 2007 ha un valore stimato compreso tra 325 e 378 milioni di euro, più del doppio rispetto alla valutazione di Yildiz. In Premier League il calciatore con la stima più elevata è Erling Haaland del Manchester City. Il centravanti norvegese presenta una valutazione tra 219 e 255 milioni di euro. Michael Olise, grande protagonista nel Bayern Monaco, è il calciatore con il valore più alto in Bundesliga tra i 131 e 152 milioni di euro. In Francia, invece, la spunta Désiré Doué del Paris Saint-Germain con un valore tra i 121 e 141 milioni di euro. Gli unici due calciatori di serie A presenti nella top 30 europea sono Kenan Yildiz e Lautaro Martinez.