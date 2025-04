L'Italia fa fatica a trovare spazio nelle classifiche dei giovani più utilizzati in Europa (e non solo). Nel caso dei 2005 però c'è un'eccezione ed è bianconera

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: IPA Anche Kenan Yildiz della Juve è in classifica.

Quanti 2005 ci sono in Europa (e non solo) che giocano in maniera assidua in una grande squadra? Il Cies Football Observatory ne ha indicati 20, che sono quelli con più minuti nelle gambe da quando hanno esordito.

Oggi hanno tra i 19 e i 20 anni e tra loro, in questa particolare classifica, trova spazio l’eccezione che conferma la regola per quanto riguarda la Serie A. Ecco l’unico nome che gioca nel nostro campionato in maniera regolare a grandi livelli.

I calciatori 2005 con più partite

Dopo aver visto come l’Italia sia totalmente assente dall’elenco dei 2004, così come poco presente in altre classifiche, dedicate ai 2001, 2002 e 2003, ecco una piccola luce, decisamente fioca. Lo sguardo è rivolto alla Juventus, che schiera regolarmente in campo Kenan Yildiz.

Il giovane calciatore tedesco, naturalizzato turco, è nato il 4 maggio 2005 ed è una pedina cruciale di questa fase dei bianconeri. Tante le speranze su di lui, che ha dovuto sopportare anche numerose critiche feroci. Qualcosa che fa molto male soprattutto quando si è così giovani.

Uno dei motivi per i quali si fa fatica a schierare dei ragazzi in campo che abbiano meno di 25 anni, soprattutto in maniera fissa nella rosa titolare. Non ci stupisce però il fatto che non si tratti di un italiano, nonostante il vivaio della Juve sia molto ricco.

Ci si lamenta infatti che l’Italia fatichi a trovare rinforzi per un ricambio generazionale all’altezza ma, al tempo stesso, proporre giovani italiani in massa in rosa, magari molto giovani, è qualcosa che fa storcere il naso. Il pubblico però andrebbe “educato” a tutto questo, gettando le basi per avvicinarsi al sistema spagnolo e inglese.

Posizione Giocatore Partite totali Partite/anno Età all’esordio Club attuale 20 Miloš Luković 104 30.6 16.0 anni SC Heerenveen (NED) 19 Noel Buck 106 26.4 16.0 anni New England (USA) 18 Mika Godts 106 39.8 17.2 anni AFC Ajax (NED) 17 David Mella 107 29.8 16.3 anni Deportivo La Coruña (ESP/2) 16 Benjamin Cremaschi 109 35.7 17.1 anni Inter Miami (USA) 15 Kenan Yildiz 111 47.8 17.6 anni Juventus FC (ITA) 14 Cihan Çanak 113 34.3 16.9 anni Trabzonspor (TUR) 13 Jobe Bellingham 113 34.6 16.3 anni Sunderland AFC (ENG/2) 12 Roger Fernandes 114 30.8 15.7 anni SC Braga (POR) 11 Andrei Borza 116 39.3 16.5 anni Rapid București (ROM) 10 Arda Güler 117 32.0 16.5 anni Real Madrid (ESP) 9 Esmir Bajraktarević 117 32.1 16.4 anni PSV Eindhoven (NED) 8 Mathys Tel 118 32.2 16.3 anni Tottenham Hotspur (ENG) 7 Arthur Vermeeren 121 45.2 17.5 anni RB Leipzig (GER) 6 Obed Vargas 129 32.8 15.8 anni Seattle Sounders (USA) 5 Ezechiel Banzuzi 136 39.2 16.7 anni OH Leuven (BEL) 4 Désiré Doué 141 38.9 16.2 anni Paris St-Germain (FRA) 3 Malick Fofana 142 51.8 17.3 anni Olympique Lyonnais (FRA) 2 Antonio Nusa 147 37.9 16.1 anni RB Leipzig (GER) 1 Vitor Roque 155 44.3 16.6 anni SE Palmeiras (BRA)

Quanto costano i giovani 2005 con più minuti giocati