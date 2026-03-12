Secondo il report del CIES, il club con la rosa più costosa al mondo è il Chelsea. La squadra inglese raggiunge un valore aggregato di circa 1,732 miliardi di euro distribuiti su 54 giocatori sotto contratto. Alle spalle del club londinese si colloca il Manchester City con circa 1,608 miliardi di euro e 47 calciatori in rosa. Sul terzo gradino del podio troviamo il Real Madrid, che raggiunge un valore stimato di circa 1,541 miliardi di euro con 36 giocatori. Cifre lontanissime dalle squadre del campionato italiano di serie A.
Indice
Il valore delle rose in Serie A
Infatti la squadra con il valore più alto della rosa è l’Inter. Il club nerazzurro raggiunge un valore aggregato stimato di circa 820 milioni di euro, risultando la società italiana con il patrimonio sportivo più elevato secondo il modello statistico del CIES Football Observatory. All’interno della rosa interista il calciatore con il valore di mercato più alto è l’attaccante Lautaro Martínez, stimato oltre i 100 milioni di euro. Il peso economico dell’argentino rappresenta circa il 12% del valore complessivo della squadra, un dato che evidenzia il ruolo centrale del capitano nella struttura sportiva del club.
Alle spalle dell’Inter si colloca la Juventus, che raggiunge circa 780 milioni di euro di valore aggregato della rosa. Il giocatore più prezioso dei bianconeri è il talento offensivo Kenan Yildiz, valutato oltre 130 milioni di euro. In terza posizione tra i club italiani compare il Milan, con una rosa stimata attorno ai 666 milioni di euro. Il calciatore con il valore più elevato nel club rossonero è il difensore Strahinja Pavlović, stimato oltre 54 milioni di euro.
Subito dietro si posizionano Atalanta e Napoli, che secondo le stime internazionali mantengono valori complessivi inferiori ma comunque rilevanti nel panorama della Serie A.
Il confronto con i principali campionati europei
Il confronto tra le principali leghe europee evidenzia come la Premier League continui a dominare dal punto di vista economico. Le squadre inglesi occupano infatti numerose posizioni nelle prime posizioni della classifica mondiale. Oltre a Chelsea e Manchester City, anche Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United presentano valori delle rose molto elevati.
In Spagna il club con la rosa più preziosa è il Real Madrid, mentre il Barcellona si colloca poco dietro con un valore aggregato di circa 1,389 miliardi di euro. In questo caso il peso del talento più prezioso della squadra è molto più elevato: il giovane Lamine Yamal rappresenta infatti una quota significativa del valore complessivo del club.
In Germania il primato spetta al Bayern Monaco, che raggiunge circa 1 miliardo di euro di valore stimato della rosa. Tra i giocatori più preziosi del club tedesco figura Michael Olise. Per quanto riguarda la Francia, la squadra con il valore più alto è il Paris Saint-Germain. Il club parigino supera 1,346 miliardi di euro e rappresenta la realtà più ricca della Ligue 1.
|Campionato
|Club
|Valore stimato della rosa
|Giocatore più prezioso
|Serie A (Italia)
|Inter
|820 milioni €
|Lautaro Martínez
|Premier League (Inghilterra)
|Chelsea
|1,732 miliardi €
|Estevão Willian
|Liga (Spagna)
|Real Madrid
|1,541 miliardi €
|Kylian Mbappé
|Bundesliga (Germania)
|Bayern Monaco
|1 miliardo €
|Michael Olise
|Ligue 1 (Francia)
|Paris Saint-Germain
|1,346 miliardi €
|Désiré Doué