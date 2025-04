Quanto valgono i calciatori del 2002 con più partite: uno è del Milan

Due calciatori classe 2002, tra i più utilizzati in Europa, giocano in serie A. Il Napoli avrebbe potuto arricchire questa classifica a gennaio, ma la trattativa non è andata

Fonte: ANSA Yunus Musah è tra i 20 calciatori del 2002 con più minuti giocati in Europa

Il mercato è in costante evoluzione e lo sguardo si sposta sempre su nuove generazioni, com’è normale che sia. Quanto costano i calciatori del 2002 con più esperienza? Il Cies Football Observatory ha stilato una lista di 20 nomi tra i più utilizzati dal loro esordio tra i professionisti a oggi. L’elenco è decisamente interessante e molti sono presenti nella lista dei papabili di svariati direttori sportivi.

I calciatori 2002 con più partite

Quando ci ritroviamo dinanzi a un elenco di questo genere, quasi automaticamente andiamo alla ricerca di nomi noti che sono presenti nel campionato italiano. Di 20 calciatori classe 2002 con minuti record accumulati, due giocano in serie A.

Parliamo di Yunus Musah del Milan e Gianluca Busio del Venezia. Il primo è stato acquistato nel 2023 dal Valencia per la cifra di 18 milioni di euro. Un vero affare, considerando come l’approdo dall’Inghilterra alla Spagna sia avvenuto a titolo gratuito nel 2019.

Si è però ritrovato in una fase di trasformazione dei rossoneri e il suo utilizzo ne ha risentito, con 36 partite all’attivo, tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions.

Passando a Gianluca Busio, il nome potrebbe trarre in inganno ma si tratta in realtà di un centrale statunitense. Il Venezia lo ha acquistato nel 2021 dal Kansas City per 6 milioni e il suo rendimento è stato di 29 gare di Serie A.

Così come capitato per i classe 2001 più utilizzati, l’Italia appare in classifica in maniera minima, con sole due squadre. Anche in questo caso le compagini inglesi sono invece ben 6 su 20.

Posizione Giocatore Partite/anno Età all’esordio Club attuale 20 Taylor Harwood-Bellis 33.6 16.6 anni Southampton FC (ENG) 19 Ian Maatsen 33.7 16.5 anni Aston Villa (ENG) 18 Aarón Suárez 45.8 17.9 anni LD Alajuelense (CRC) 17 Nico Williams 39.7 17.1 anni Athletic Club (ESP) 16 Joel Chima Fujita 40.1 17.6 anni Sint-Truidense VV (BEL) 15 Manfred Ugalde 36.2 16.4 anni Spartak Moskva (RUS) 14 Harrison Burrows 39.9 17.6 anni Sheffield United (ENG/2) 13 Troy Parrott 34.5 16.6 anni AZ Alkmaar (NED) 12 Piero Hincapié 40.1 17.6 anni Bayer Leverkusen (GER) 11 Brian Brobbey 35.7 16.7 anni AFC Ajax (NED) 10 Karim Adeyemi 35.8 16.6 anni Borussia Dortmund (GER) 9 Gianluca Busio 33.9 15.8 anni Venezia FC (ITA) 8 Jérémy Doku 37.4 16.5 anni Manchester City (ENG) 7 Kenneth Taylor 38.0 16.4 anni AFC Ajax (NED) 6 Yunus Musah 44.4 16.8 anni Milan AC (ITA) 5 Pedri González 47.7 16.7 anni FC Barcelona (ESP) 4 Joško Gvardiol 49.0 17.0 anni Manchester City (ENG) 3 Adam Hložek 44.2 16.2 anni TSG Hoffenheim (GER) 2 Ryan Gravenberch 44.0 16.3 anni Liverpool FC (ENG) 1 Eduardo Camavinga 48.0 15.8 anni Real Madrid (ESP)

Quanto costano i giovani con più minuti giocati

Ecco uno sguardo a quello che i direttori sportivi europei potrebbero ritrovarsi dinanzi nei prossimi mesi. Una situazione in costante evoluzione e non soltanto perché il redimento aggiornato modifica la cifra richiesta per la vendita. Conta molto anche la situazione dell’acquirente e il periodo dell’anno. Basti pensare al Napoli di De Laurentiis, in trattativa per Adeyemi nella finestra di gennaio. Acqua alla gola dopo la cessione di Kvaratskhelia al Psg e prezzo aumentato di altro 10-15 milioni da parte del Borussia Dortmund.