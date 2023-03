Le nuove borse uomo della primavera-estate 2023

Da Londra a Parigi, lo scorso giugno sono state presentate le borse uomo che avrebbero definito la primavera-estate 2023. Tra i diversi modelli ne spiccano in modo evidente alcuni, tra cui le maxi bag di ogni genere e forma, utili e capienti, che mettono in ombra il superfluo costituito dalle mini bag che facevano furore nel periodo pre-covid. La prima qui sopra, dal look vintage e sportivo, presentata da Martine Rose durante la London Fashion Week.