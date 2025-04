Quanto valgono i calciatori del 2003 con più partite

Un solo calciatore classe 2003, tra i più utilizzati in Europa, gioca in serie A. Ci sono anche noster vecchie conoscenze, come Gnonto e Højlund, ex Inter e Atalanta

Fonte: ANSA Roma-Napoli, McTominay contro Devyne Rensch

In Italia un classe 2003 è un giovane, ovvero un calciatore destinato a piazze medio piccole, salvo incredibili doti o allenatori lungimiranti. Altrove, invece, si tratta di elementi dell’attuale generazione di campioni.

Il Cies Football Observatory ha stilato una lista di 20 nomi con più partite nelle gambe, tra quelli nati in quest’anno. Ecco quanto valgono i calciatori del 2003 con maggior esperienza in Europa.

I calciatori 2003 con più partite

Come detto, l’Italia ha un concetto tutto suo di “giovani”. In Serie A si fa fatica a dare fiducia ai ragazzi nelle grandi squadre, che hanno generalmente una media età alquanto elevata.

A dimostrazione di tutto ciò, nella tabella sottostante, che contiene i 20 calciatori classe 2003 con più esperienza in Europa, il nostro campionato appare appena. C’è un solo calciatore “di casa nostra”.

Si tratta di Devyne Rensch, difensore della Roma che sta crescendo molto sotto la gestione di Claudio Ranieri. Talento olandese cresciuto in casa Ajax, che in giallorosso sta poratndo avanti la sua prima esperienza lontano da casa, dove ha esordito “tra i grandi” a 17 anni e 7 mesi.

Anche stavolta, come accaduto con i classe 2001 e 2002, l’Inghilterra vanta un ottimo numero di giovani esperti in campo. Si tratta di Rasmus Højlund del Manchester Unites (ex conoscenza dell’Atalanta), Harvey Elliott del Liverpool e Wilfried Gnonto del Leeds United (fino al 2020 nelle giovanili dell’Inter).

La vetta stavolta spetta però alla Germania, con il maggior numero di giovani dal ricco minutaggio:

Posizione Giocatore Partite/anno Età all’esordio Club attuale 20 Marin Petkov 34.5 16.1 anni Levski Sofia (BUL) 19 Rocco Robert Shein 28.9 15.2 anni Fredrikstad FK (NOR) 18 Topi Keskinen 34.8 16.6 anni Aberdeen FC (SCO) 17 Christos Zafeiris 40.2 17.4 anni Slavia Praga (CZE) 16 Martin Baturina 47.3 18.0 anni Dinamo Zagabria (CRO) 15 Adam Karabec 38.9 16.6 anni Hamburger SV (GER/2) 14 Rasmus Højlund 44.8 17.7 anni Manchester United (ENG) 13 Devyne Rensch 44.4 17.7 anni AS Roma (ITA) 12 Johan Bakayoko 46.5 17.6 anni PSV Eindhoven (NED) 11 Harvey Elliott 32.0 15.5 anni Liverpool FC (ENG) 10 Rayan Cherki 37.8 16.0 anni Olympique Lyonnais (FRA) 9 Wilfried Gnonto 47.9 17.0 anni Leeds United (ENG/2) 8 Ísak Bergmann Jóhannesson 32.9 15.5 anni Fortuna Düsseldorf (GER/2) 7 Ricardo Pepi 36.9 16.2 anni PSV Eindhoven (NED) 6 Florian Wirtz 46.3 17.0 anni Bayer Leverkusen (GER) 5 Marcos Leonardo 48.8 17.3 anni Al-Hilal SFC (KSA) 4 Loizos Loizou 38.6 15.8 anni AC Omonia (CYP) 3 Benjamin Šeško 43.0 16.1 anni RB Leipzig (GER) 2 Jamal Musiala 52.4 17.3 anni Bayern München (GER) 1 Jude Bellingham 54.1 16.1 anni Real Madrid (ESP)

Quanto costano i giovani con più minuti giocati

Questa top 20 è economicamente molto variegata. In cima troviamo un bel po’ di Germania. Questa top 20 è economicamente molto variegata. In cima troviamo un bel po’ di Germania. Parliamo di Benjamin Šeško del Lipsia (65 milioni), Jamal Musiala (110 milioni) e Florian Wirtz (140 milioni) del Bayern Monaco.

Spazio poi per Jude Bellingham, che non rientra nell’elenco della Bundesliga per un pelo, considerando come fosse al Borussia Dortmund appena due anni fa, dov’è esploso. Per quanto riguarda la Serie A, invece, Devyne Rensch è fermo in dodicesima posizione con un valore di 12 milioni di euro, circa il doppio di quanto i giallorossi lo hanno pagato.