C'è solo un calciatore che gioca in Italia, non italiano, nella classifica dei 2006 con più partite. Nella top 20 anche un giovane che giocherà la finale di Champions League

Fonte: ANSA Warren Zaire Emery è tra i calciatori 2006 con più presenze e di maggior valore

C’è anche un calciatore che giocherà la finale di Champions League tra i 2006 con più partite e con più valore. Il Cies Football Observatory ha stilato una classifica per comprendere chi sono i 20 calciatori nati nel 2006 ad essere maggiormente impiegati dalle squadre che ne detengono il cartellino.

Tra coloro che fanno parte di questa particolare graduatoria c’è anche un nome che gioca in serie A e che sta iniziando a guadagnare un po’ di spazio in queste ultime giornate di campionato.

I calciatori 2006 con più partite

Così come per il 2005 anche nella classifica dei calciatori 2006 con più partite c’è un calciatore della Juventus. Si tratta di Vasilije Adzic che ha totalizzato 84 partite dal suo debutto avvenuto a 16 anni e ha una media di 32 partite a stagione. Un percorso che sta appena iniziando ma che fa ben sperare. Come visto per i 2001, 2002 e 2003, non c’è l’Italia ed è per questo che sulla carta la presenza del calciatore bianconero non è da sottovalutare.

Nella top 20 sono presenti anche due calciatori che hanno giocato in Champions League. Uno è Endrick del Real Madrid che guida la classifica dei calciatori 2006 con più partite avendo ben 133 presenze. L’altro è Warren Zaire-Emery che se tra quelli della sua età è al terzo posto per presenze, è primo per il valore di mercato. Il ragazzo di proprietà del Paris Saint Germain e che si appresta a giocare la finale di Champions League contro l’Inter è valutato ben 60 milioni di euro.

Ottima la performance del Tottenham che piazza Lucas Bergvall e Archie Gray. Il club inglese è l’unico ad avere due calciatori 2006 tra quelli con più partite, inoltre il loro valore di mercato è tra i migliori, segno di un reparto scout che funziona bene.

Posizione Giocatore Partite totali Partite/anno Età all’esordio Club attuale 20 Kees Smit 69 31.0 17.0 anni AZ Alkmaar (NED) 19 Martim Fernandes 71 26.4 16.6 anni FC Porto (POR) 18 Antonio Cordero 71 44.0 16.8 anni Malaga CF (ESP/2) 17 Andreas Heredia-Randen 72 20.9 15.7 anni Stromsgodset IF (NOR) 16 Lennon Miller 74 28.2 16.0 anni Motherwell FC (SCO) 15 Eli Junior Kroupi 78 26.7 15.9 anni FC Lorient (FRA/2) 14 Min-Su Kim 80 32.6 16.8 anni Girona FC (SPA) 13 David Martinez 84 26.8 16.0 anni Los Angeles FC (USA) 12 Oscar Schwartau 84 30.6 16.2 anni Norwich City (ENG/2) 11 Vasilije Adzic 84 32.0 16.3 anni Juventus FC (ITA) 10 Enes Sali 93 25.3 15.5 anni Al-Riyadh SC (KSA) 9 Nestory Irankuda 94 28.8 15.9 anni Grasshopper Club (SUI) 8 Yasin Ozcan 96 35.8 16.3 anni Kasimpasa SK (TUR) 7 Archie Gray 103 28.8 15.5 anni Tottenham Hotspur (ENG) 6 Otto Ruoppi 129 32.8 15.8 anni KuPS (FIN) 5 George Ilenikhena 107 43.2 16.2 anni AS Monaco (FRA) 4 Lucas Bergvall 110 32.4 15.8 anni Tottenham Hotspur (ENG) 3 Warren Zaire-Emery 123 45.8 16.4 anni Paris St-Germain (FRA) 2 Jorrel Hato 131 53.6 16.7 anni Ajax (NED) 1 Endrick Felipe 133 52.8 16.2 anni Real Madrid (ESP)

Quanto costano i giovani 2006 con più minuti giocati