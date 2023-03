Approvato lo stop alle auto diesel e benzina, cosa cambia per l’Italia

A partire dal 2025 fino alla fine del 2029, saranno in vigore delle norme approvate che prevedono un sistema di incentivazione regolamentare per i veicoli a zero e a basse emissioni (ZLEV). In questo sistema, i produttori di veicoli possono essere ricompensati con obiettivi di CO2 meno severi se soddisfano determinati parametri per le vendite di veicoli a zero e a basse emissioni. Il parametro di riferimento per le auto è del 25%, mentre per i furgoni è del 17%.

Il regolamento prevede un riferimento agli e-fuels. Dopo una consultazione con le parti interessate, la Commissione presenterà una proposta per l’immatricolazione di veicoli alimentati esclusivamente con carburanti CO2 neutri dopo il 2035, in conformità con il diritto dell’Unione europea e al di fuori dell’ambito di applicazione delle norme sulla flotta, in linea con l’obiettivo di neutralità climatica comunitario.