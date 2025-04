Dalle 253 alle 379 partite disputate: chi sono i calciatori 2001, che hanno disputato più partite in tutt'Europa. L'Italia appare in questa particolare classifica appena due volte

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Charles De Ketelaere e Santiago Gimenez sono gli unici 2001 in classifica militanti in serie A

Il calcio va avanti e si trasforma, il che vuol dire, in alcune parti d’Europa, dare sempre più spazio ai giovani. Per quanto il ricambio generazionale tenda a essere rallentato in Italia, dove si è giovani di belle prospettive anche a 25 anni, troviamo leggermente spazio anche noi in una particolare classifica stilata dal Cies Football Observatory. Sguardo rivolto ai giovani con più minutaggio alle spalle, che in alcuni campionati rappresentano la normalità.

Calciatori classe 2001 con più esperienza

L’Italia appare due volte in questa particolare classifica, rispettivamente con Atalanta e Milan (il Napoli ne faceva parte fino a gennaio 2025, quando ha ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Psg). I due classe 2001 dalla ricca esperienza sono Charles De Ketelaere, protagonista assoluto dei nerazzurri di Gasperini, e Santiago Gimenez, nuovo punto di riferimento dei rossoneri in (ri)costruzione.

In nessuno dei due casi, però, si può sottolineare come i giovani talenti dalla ricchissima esperienza siano stati fatti esordire dalle squadre in cui militano attualmente in serie A.

La tendenza è sempre quella di puntare con il contagocce sui nostri giovani, abusando del mercato estero per ringiovanire la rosa titolare. Il riferimento va ovviamente alle grandi squadre, che preferiscono tenere i propri talenti italiani in uno stato di costante gavetta altrove, fino alla quasi totale maturità.

Una chiara differenza rispetto alla Premier League, che occupa 6 posizioni su 20 in questa classifica. La metà è inoltre locale, con due britannici e un irlandese. Nel nostro caso invece parliamo di un belga e un messicano.

Posizione Giocatore Partite Media/anno Età inizio Club attuale 20 Carlos Mora 253 49.0 18.9 anni Universitatea Craiova (ROM) 19 Noah Chilvers 254 41.6 18.0 anni Ross County (SCO) 18 Santiago Giménez 256 33.3 16.3 anni Milan AC (ITA) 17 David Miculescu 258 34.1 16.4 anni FCSB (ROM) 16 Ernest Muçi 268 36.9 16.9 anni Beşiktaş JK (TUR) 15 Gökdeniz Bayrakdar 268 35.2 15.8 anni Bodrum FK (TUR) 14 Manuel Ugarte 270 32.3 15.7 anni Manchester United (ENG) 13 Gabriel Martinelli 271 38.3 16.8 anni Arsenal FC (ENG) 12 Martin Minchev 272 34.1 16.1 anni MKS Cracovia (POL) 11 William Saliba 274 39.6 17.1 anni Arsenal FC (ENG) 10 Brennan Johnson 274 48.1 18.2 anni Tottenham Hotspur (ENG) 9 Zuriko Davitashvili 275 36.5 16.6 anni AS St-Étienne (FRA) 8 Khvicha Kvaratskhelia 284 37.7 16.6 anni Paris St-Germain (FRA) 7 Charles De Ketelaere 285 51.3 18.5 anni Atalanta BC (ITA) 6 Kang-In Lee 286 39.1 16.4 anni Paris St-Germain (FRA) 5 Yuri Alberto 302 40.8 16.7 anni SC Corinthians (BRA) 4 Bukayo Saka 302 45.9 17.0 anni Arsenal FC (ENG) 3 Jason Knight 303 53.2 18.5 anni Bristol City (ENG/2) 2 Takefusa Kubo 326 41.0 15.9 anni Real Sociedad (ESP) 1 Rodrygo Goes 379 50.9 16.8 anni Real Madrid (ESP)

Quanto valgono

Ecco la classifica calcolata sulla base del valore dei loro cartellini. In cima troviamo un vero e proprio idolo di casa Arsenal, Bukayo Saka, ormai ben cresciuto rispetto al giovane “bullizzato” da Chiellini nella finale degli Europei vinti dalla Nazionale di Mancini. Il primo nome passato per la serie A è quello di Kvaratskhelia, che il Napoli ha ceduto per 70 milioni. Il suo valore è stimato sugli 80 ma, considerando come si sia rapidamente ambientato in Francia, i numeri già proposti e l’avanzamento in Champions League, non è da escludere che la cifra sarà già rivista a fine 2025.

Soazio poi per De Ketelaere, valutato 38 milioni di euro e venduto dal Milan all’Atalanta per poco meno di 23. In rossonero l’amore del pubblico non è mancato ma la resa in campo non è mai stata all’altezza. In nerazzurro, invece, tutta un’altra storia, fin dalla prima di campionato. Un posto sotto troviamo Gimenez del Milan, pagato poco meno della valutazione indicata, 32 milioni, anche se i bonus portano la cifra a superare quota 35.

20. Carlos Mora – 0,85 mln di euro;

19. Noah Chilvers – 0,45 mln di euro;

18. Martin Minchev – 1,20 mln di euro;

17. David Miculescu – 1,70 mln di euro;

16. Gökdeniz Bayrakdar – 2,10 mln di euro;

15. Jason Knight – 5,00 mln di euro;

14. Ernest Muçi – 11,00 mln di euro;

13. Zuriko Davitashvili – 10,00 mln di euro;

12. Yuri Alberto – 16 mln di euro​;

11. Kang-In Lee – 30,00 mln di euro;

10. Santiago Giménez – 37,00 mln di euro;

9. Charles De Ketelaere – 38,00 mln di euro;

8. Takefusa Kubo – 40,00 mln di euro;

7. Manuel Ugarte – 50,00 mln di euro;

6. Brennan Johnson – 50,00 mln di euro;

5. Gabriel Martinelli – 55,00 mln di euro;

4. Khvicha Kvaratskhelia – 80,00 mln di euro;

3. William Saliba – 80,00 mln di euro;

2. Rodrygo Goes – 100,00 mln di euro;

1. Bukayo Saka – 150,00 mln di euro.