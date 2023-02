Quanto costa la carta d’identità elettronica e cos’è

La carta di identità elettronica, nota anche con l’acronimo CIE, è il documento d’identità italiano. Viene emesso dal Ministero dell’Interno e, grazie a sofisticate tecnologie di sicurezza, permette non solo l’accertamento dei dati personali del suo possessore, ma anche l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni dell’Unione Europea. Proprio per questo motivo, dal 29 settembre 2022, la carta d’identità elettronica ha anche la bandiera dell’UE e la sigla nazionale IT sul fronte. Prima di vedere quanto costa la carta d’identità elettronica, è bene ricordare che cos’è, come funziona e come si può usare.

Quali sono le funzioni della carta d’identità elettronica (CIE) e come si utilizza

La carta d’identità elettronica possiede un microchip contactless, che consente di completare le operazioni di login rapido e sicuro al posto dello Spid ai servizi pubblici digitali. Per sfruttarlo basta uno smartphone con tecnologica NFC o un lettore di schede acquistabile a poco prezzo online.

La CIE permette inoltre di firmare un documento digitale attraverso la firma elettronica avanzata (FEA). È possibile siglare in questo modo non solo i documenti con le pubbliche amministrazioni, ma anche quelli tra privati.

Scadenza e rinnovo della carta d’identità elettronica

Per richiedere una nuova carta d’identità bisogna attendere la scadenza della propria carta d’identità cartacea. Di seguito la durata della CIE in base all’età del cittadino e a eventuali limiti temporanei.

La carta d’identità elettronica scade dopo un 1 anno dalla data di emissione del documento per i cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali.

dalla data di emissione del documento per i cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali. La carta d’identità elettronica scade dopo 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età.

dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età. La carta d’identità elettronica scade dopo 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. La carta d’identità elettronica ha una validità massima di 10 anni per i cittadini maggiorenni. Scade infatti il giorno del compleanno del proprietario successivo ai 9 anni dall’emissione del documento.

Il decreto legge Semplificazioni del 16 luglio 2020 ha però introdotto la possibilità di richiedere la CIE anche prima della naturale scadenza del documento cartaceo o della carta d’identità elettronica di prima e seconda generazione, per agevolare il passaggio alle nuove tecnologie da parte della maggioranza dei cittadini.

In alternativa il nuovo documento può essere chiesto in caso di furto o smarrimento, previa presentazione della denuncia alle forze dell’ordine, o deterioramento del precedente.

Carta d’identità elettronica, i documenti utili

È possibile fare domanda per la carta d’identità elettronica anche attraverso il sistema telematico Prenotazioni CIE, ma il servizio non è disponibile in tutti i Comuni. Per ottenere un nuovo documento basta in generale prendere un appuntamento con l’ufficio comunale di competenza, via telefono o via internet.

Per richiederla bisogna avere quanto segue.

Una fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco. La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero dell’Interno.

in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco. La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero dell’Interno. L’ ultima carta di identità rilasciata.

di identità rilasciata. Codice fiscale o tessera sanitaria.

Carta d’identità smarrita o rovinata, quali documenti portare

In caso di smarrimento, furto o deterioramento, per rifare la carta d’identità elettronica occorre consegnare anche quanto segue.

La fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o l’originale deteriorato del documento.

presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o l’originale deteriorato del documento. Un altro documento di riconoscimento o portare con sé due testimoni maggiorenni, muniti di documento d’identità, che dichiarino di conoscere l’interessato e che non siano parenti o affini dello stesso.

Una volta completata la procedura di richiesta, l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato spediranno la nuova carta d’identità elettronica direttamente all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi.

Quanto costa la carta d’identità elettronica tra costo fisso e costi di segreteria

Il rilascio della carta d’identità elettronica ha un costo fisso di 16,79 euro. Tuttavia questa cifra potrebbe subire delle maggiorazioni in alcuni Comuni a causa dei costi di segreteria e diritti fissi. Mediamente in Italia il costo della CIE è il seguente.

22,20 euro in caso di rinnovo dopo la scadenza.

in caso di rinnovo dopo la scadenza. 27,40 euro in caso di rinnovo dopo il furto o per via del logoramento.

A questo costo bisogna aggiungere anche quello delle fototessere.