Il certificato di nascita ora si può chiedere anche negli uffici postali, in bollo o carta libera. Ci si può rivolgere allo sportello o fare da soli presso l'Area Self

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Ancora in pochi lo sanno, ma già da qualche tempo è possibile richiedere alcuni certificati in Posta. Questo è possibile grazie al progetto Polis, il cui obiettivo è dotare tutti gli uffici postali di nuove tecnologie e strumenti che permettano ai cittadini, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, senza più code e perdite di tempo, di ottenere in modo rapido, semplice e immediato documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari, previdenziali, ma anche servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero o l’esenzione del canone Rai.

Tutti questi servizi si possono utilizzare semplicemente grazie a un accesso unico e vicino ai cittadini, pensato soprattutto nei territori in cui la diffusione di servizi digitali è ancora un problema: un primo, fondamentale, passo verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Basta recarsi in Posta (controllando sempre quali uffici postali sono abilitati al servizio che ci interessa) e procedere o allo sportello, oppure autonomamente nell’Area Self posizionata negli uffici postali.

Tra i documenti che si possono richiedere in Posta c’è anche il certificato di nascita, che molto spesso viene richiesto per la presentazione di domande, aiuti, bonus, finanziamenti e altro. Si possono richiedere certificati per se stessi o per i propri familiari, ma in questo caso solo se i parenti sono registrati nella propria famiglia anagrafica dall’ANPR. Ma vediamo come si fa a richiedere lo stato civile in Posta.

Cosa cambia per i cittadini grazie al Progetto Polis di Poste

I documenti e gli attestati ottenibili presso gli uffici postali, fra i quali come detto c’è anche il certificato di nascita, sono una novità introdotta dal Progetto Polis realizzato nell’ambito del piano piano comunitario Next Generation Eu.

I cittadini avranno sempre più a disposizione postazioni self-service per la fruizione di servizi, punti ATM evoluti per l’erogazione di servizi, locker per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi, e-commerce e altri servizi di pubblica utilità, e anche vetrine digitali interattive per informazioni e domande.

In Posta ogni certificato viene emesso in formato non modificabile, riporta il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che garantisce l’autenticità del certificato. I certificati emessi hanno una validità di 3 mesi dalla data di rilascio.

Certificato di nascita in Poste Italiane

Il certificato di nascita, così come gli altri, può essere richiesto in Posta in due modi diversi:

allo sportello

nell’Area Self.

Vediamo come fare in entrambi i casi.

Certificato di nascita alla Posta presso sportello

Per richiedere il certificato di nascita direttamente in Posta, soprattutto per coloro che non sono particolarmente avvezzi a computer e digitale, è possibile recarsi direttamente allo sportello di un ufficio postale, e quindi richiedere il documento all’addetto. Allo sportello si può ottenere la stampa del certificato, ma non il formato elettronico.

I certificati allo sportello si possono richiedere sia in bollo che in carta libera: in bollo hanno un costo di 16 euro, che vanno pagati direttamente allo sportello, cifra che va sommata al costo del servizio. Il servizio da sportello ha un costo di 2,15 euro per singolo documento stampato. In carta libera invece è gratis, ma c’è comunque da pagare il servizio.

Quanto costa

Riassumendo, i costi sono:

certificato nascita in bollo allo sportello: 18,15 euro

certificato nascita in carta libera allo sportello: 2,15 euro.

Come trovare l’ufficio postale abilitato più vicino

Il primo passaggio per fare il certificato di nascita in Posta è verificare quale sia l’ufficio postale più vicino per poter richiedere il documento. Per questo Poste mette a disposizione l’elenco degli uffici Polis abilitati al servizio Certificati Anagrafici ANPR, divisi per regione e provincia.

Quali documenti servono

Prima di recarsi allo sportello, è necessario portare con sé alcuni documenti:

codice fiscale

documento d’identità in corso di validità.

Certificato di nascita alla Posta presso Area Self

Se invece preferite fare da soli, basta recarsi in uno degli uffici postali abilitati e procedere in autonomia dall’Area Self: qui si possono richiedere i certificati solo in carta libera, cioè senza bollo, specificando la motivazione di esenzione (tra quelle previste per legge).

Quanto costa

Il rilascio del certificato di nascita da Area Self è completamente gratuito.

Da Area Self è possibile visualizzare il proprio certificato sullo schermo e stamparlo. Chi ha precedentemente registrato il proprio indirizzo mail sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) può anche richiedere l’invio per mail.

Come trovare l’ufficio postale abilitato più vicino

Per trovare la più vicina Area Self di Poste Italiane è necessario visitare la pagina Cerca Ufficio Postale o Punto Poste del portale. Dal menu “Servizi” bisogna flaggare la voce “Servizi della Pubblica Amministrazione – Polis”. Questo darà il via alla ricerca. Gli uffici verranno geolocalizzati sulla mappa. Un elenco, con indirizzi e altri dettagli, si aprirà sotto la mappa.

Quali documenti servono

È necessario portare con sé:

Spid, oppure

CIE (Carta di Identità Elettronica): al momento l’accesso con CIE è consentito solo tramite uno smartphone (con Android 6.0 o superiore, o iOS 13 o superiore), dotati di tecnologia NFC, e attraverso l’applicazione CieID installata e configurata correttamente.

Chi può richiedere i certificati

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini:

residenti in Italia;

residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

I certificati sono disponibili in base ai dati anagrafici presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) così come registrati dal Comune di competenza.

Tutti i certificati che si possono richiedere in Posta

Ecco tutti i servizi della Pubblica amministrazione già attivi e in fase di implementazione che saranno disponibili presso lo Sportello Unico di Poste Italiane:

Certificati giudiziari

Ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di sostegno (Servizio già attivo)

Rendiconto stato patrimoniale dell’amministrato e/o tutelato (Servizio già attivo)

Certificato Casellario Giudiziario

Documenti di identità

Richiesta Passaporto (prima richiesta e rinnovo)

Richiesta Carta d’identità Elettronica

Richiesta emissione primo Codice Fiscale (neonato)

Richiesta ri-emissione/duplicato Carta Nazionale Servizi – Tessera Sanitaria – Codice Fiscale

Richiesta duplicati patente

Certificati anagrafici (servizi già disponibili)

anagrafico di nascita

anagrafico di matrimonio

di cittadinanza

di esistenza in vita

di residenza

di residenza AIRE

di stato civile

di stato di famiglia

di residenza in convivenza

di stato di famiglia AIRE

di stato di famiglia con rapporti di parentela

di stato libero

anagrafico di unione civile

di contratto di convivenza

Certificati previdenziali (servizi già disponibili)

Modello OBIS/M (riepilogo delle pensioni in pagamento – utile anche alla richiesta del V°)

Cedolino Pensione

Certificazione Unica

Servizi alle Regioni

Prenotazione su CUP Unico Regionale

Autodichiarazione esenzioni per reddito

Altri documenti

Assicurazione obbligatoria delle casalinghe

Esonero/esenzione Canone RAI

Rilascio/rinnovo patente nautica.