Carta d’identità elettronica, arrivano nuovi open day: come prenotare

Tornano a Roma, ma non solo, gli open day per poter ottenere il rilascio della Carta di identità elettronica (Cie). Obbligatoria la prenotazione sul sito Agenda CIE

Tornano in diverse città italiane gli open day per poter ottenere il rilascio della Carta di identità elettronica (Cie). Possono partecipare sia coloro che hanno in scadenza il vecchio documento sia coloro che lo devono fare ex novo, perché ancora in possesso della versione cartacea oppure perché necessitano di un duplicato, a causa di smarrimento, furto o deterioramento.

Open day per la Carta di identità elettronica

Sabato 20 e domenica 21 aprile, ma in alcuni casi anche domenica 5 maggio, tornano in alcune città italiane gli open day per il rilascio della Carta di identità elettronica, la cosiddetta Cie.

Attenzione però: per ottenere il rilascio del documento in occasione di queste giornate aperte è necessario obbligatoriamente, fino all’esaurimento dei posti disponibili, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it

I cittadini che devono fare richiesta della Carta di identità elettronica, perché in scadenza oppure per altri motivi, devono quindi necessariamente presentarsi muniti della prenotazione, altrimenti non potranno ottenere il documento di identità.

Oltre alla prenotazione, è essenziale avere con sé una fototessera e il vecchio documento d’identità.

In occasione degli open day il costo della carta di identità elettronica è di 30 euro.

Gli open day nelle principali città

Roma

A Roma gli open day dedicati alla Carta d’identità elettronica sono nel weekend del 20 e 21 aprile, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV nella giornata di sabato 20 aprile e degli ex punti informativi turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, sono attivi anche domenica 21.

Nel dettaglio:

Orari e sedi in cui poter richiedere la Carta di identità:

Municipio II: la sede di Via Dire Daua 11 sarà aperta sabato 20 aprile dalle 8.30 alle 13;

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 8.00 alle ore 16.30;

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 20 aprile dalle 8.30 alle 16.30;

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

Municipio XII: la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13;

Municipio XIV: la sede di P.zza Santa Maria della Pietà, 5 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 9 alle ore 16;Municipio XV: le sedi di Via Enrico Bassano 10 e di Via Flaminia 872 saranno aperte sabato 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.

Ex Pit: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 20 aprile 8.30-16.30, domenica 21 aprile 8.30-12.30.

Benevento

A Benevento, Campania, invece, in programma un open day domenica 5 maggio. Gli uffici anagrafici comunali, che si trovano in piazzale Iannelli, saranno aperti in via straordinaria dalle 9 alle 12.

Come prenotare un appuntamento

Per prenotare un appuntamento per partecipare agli open day per il rilascio della Carta di identità elettronica bisogna collegarsi al sito ad hoc del Ministero dell’Interno: www.prenotazionicie.interno.gov.it

Qui bisogna prima di tutto selezionare la voce “Cittadini”. Poi, indicare il motivo della richiesta (primo documento, rinnovo, furto/smarrimento, minori o impossibilitati a recarsi in Comune), e i dati del richiedente: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, lingua per l’appuntamento (il form prevede però solo italiano o tedesco).

Procedendo, bisogna indicare dove si vuole richiedere il documento (nel proprio Comune di residenza o in altri), e poi si possono scegliere sede, giorno, data e ora. Infin, si precisa la modalità di ritiro del nuovo documento, che non è disponibile subito, ma bisogna attendere alcuni giorni.

Cos’è e a cosa serve la Carta di identità elettronica

Ricordiamo che la Carta di identità elettronica è il documento d’identità dei cittadini italiani, emesso dal Ministero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato, che permette l’accertamento dell’identità della persone e l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione sia in Italia che – e questo è molto importante – nei Paesi dell’Unione europea.

Oltre ad accertare l’identità del titolare, la Cie è dotata anche di una componente elettronica che rappresenta l’identità digitale del cittadino. I cittadini possono infatti accedere ai servizi online aderenti con le credenziali Cie in maniera semplice e veloce, anche al posto dello Spid, che peraltro va scomparendo.

Chi la può richiedere

La possono richiedere tutti i cittadini italiani in qualsiasi momento e nei seguenti casi:

possesso di una carta di identità cartacea,

furto, smarrimento o deterioramento del proprio documento d’identità,

possesso di una Carta di identità elettronica di I e II generazione, cioè emesse prima del 4 luglio 2016.

I cittadini già in possesso di una Cie possono richiedere un nuovo documento solo alla scadenza prevista della carta.

Tre livelli di sicurezza diversi

A seconda del servizio richiesto, l’autenticazione può avvenire attraverso 3 livelli di sicurezza diversi:

livello 1 : accesso mediante username e password

: accesso mediante username e password livello 2 : l’accesso prevede, in aggiunta alle credenziali di livello 1, l’impiego di un secondo fattore o meccanismo di autenticazione che certifichi il possesso di un dispositivo, come un codice temporaneo Otp o una scansione Qr code

: l’accesso prevede, in aggiunta alle credenziali di livello 1, l’impiego di un secondo fattore o meccanismo di autenticazione che certifichi il possesso di un dispositivo, come un codice temporaneo Otp o una scansione Qr code livello 3: è richiesto l’utilizzo di lettore o uno smartphone dotato di tecnologia Nfc per la lettura della Cie.

Inoltre, la CIE può essere utilizzata tramite l’app CieSign come strumento di firma elettronica avanzata (Fea) consentendo ai cittadini di firmare agevolmente documenti elettronici.

Fino a quando è valida

La Cie ha una validità che varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento, ma sempre nel giorno del proprio compleanno. Più precisamente, scade al primo compleanno dopo:

3 anni dalla data di emissione per i bambini che hanno meno di 3 anni

5 anni dalla data di emissione per i bambini e i ragazzi con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni

9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita per tutti gli altri.

La Cie rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Quanto costa

La Cie ha un costo fisso di 16,79 euro. Il costo può essere maggiore in alcuni Comuni che prevedono specifici costi di segreteria e diritti fissi. Nel caso degli open day, come visto, il costo è di 30 euro.