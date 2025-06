L'1% in meno rispetto al mutuatario medio italiano, questo accade a chi sottoscrive un mutuo in Sardegna. La crescita c'è ma l'andamento è decisamente moderato

Nell’anno del boom dei mutui erogati la Sardegna ha mostrato un andamento più moderato, rispetto alla media nazionale, segnando comunque una crescita. Le famiglie residenti nell’isola hanno ricevuto finanziamenti per 249,4 milioni di euro nel quarto trimestre, con un aumento del 22,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Su base annua, l’incremento è stato dell’1,9%, con un volume complessivo di 833,3 milioni di euro.

Numeri importanti ma non esplosivi. Lo scorso anno il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di ripresa più forti. Secondo i dati raccolti da Kìron Partner SpA e basati sul report “Banche e istituzioni finanziarie” della Banca d’Italia, aggiornato a marzo 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per un totale di 3.116,5 milioni di euro nel solo quarto trimestre, registrando una variazione del +28,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato conferma una tendenza positiva già rilevata nel secondo trimestre (+7,0%) e nel terzo trimestre (+12,9%) dello stesso anno. L’intero 2024 si è chiuso con un volume complessivo di erogazioni pari a 44.558,4 milioni di euro, segnando un incremento dell’8,1% rispetto al 2023.

L’andamento dei mutui in Sardegna

La Sardegna si colloca al 14° posto tra le regioni italiane per volume complessivo di mutui erogati nel 2024, con un’incidenza pari all’1,87% del totale nazionale. L’importo medio del mutuo concesso nell’isola nel quarto trimestre è stato pari a 123.000 euro, in crescita rispetto ai 105.416 euro rilevati nello stesso periodo del 2023. “Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa l’1% in meno rispetto al mutuatario medio italiano”, segnala Kìron Partner SpA.

Il dato positivo registrato nel quarto trimestre evidenzia un interesse crescente verso il mercato immobiliare, favorito da un contesto creditizio stabile e da tassi d’interesse in progressivo calo. L’incremento annuale più contenuto rispetto ad altre regioni suggerisce la presenza di dinamiche territoriali differenti e di una domanda non uniforme.

Mutui nelle province della Sardegna: Oristano in controtendenza

Analizzando nel dettaglio l’andamento nelle singole province, emerge una situazione eterogenea. La provincia di Cagliari ha registrato il volume più elevato nel quarto trimestre con 110,2 milioni di euro erogati e una variazione positiva del 28,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Su base annua, i volumi hanno raggiunto 359 milioni di euro (+7,0%).

Sassari ha totalizzato 80,8 milioni di euro nel trimestre (+30,4%) e 280,1 milioni di euro nell’arco dell’anno, con una lieve flessione dello 0,3% rispetto al 2023. La provincia di Sud Sardegna ha ottenuto 28,4 milioni di euro nel quarto trimestre (+14,3%) e 90,4 milioni su base annua (+1,1%).

A Nuoro i volumi erogati sono stati pari a 16,5 milioni di euro nel trimestre (+6,9%), mentre il dato annuale è di 58,9 milioni di euro, con una lieve flessione dello 0,5%. La provincia di Oristano ha mostrato una contrazione sia nel trimestre (-12,0%) che nell’anno (-14,5%), con volumi totali pari rispettivamente a 13,4 milioni e 44,9 milioni di euro.

Le previsioni per il futuro

La Sardegna, pur con un ritmo più moderato rispetto alla media nazionale, si conferma parte attiva nel contesto del mercato dei mutui in Italia, in un quadro che resterà strettamente legato all’evoluzione del contesto macroeconomico nazionale ed europeo.

Le previsioni per il futuro restano moderatamente ottimistiche. Le misure nazionali previste dal Governo, come le garanzie Consap, potrebbero continuare a sostenere l’accesso al credito da parte delle famiglie, sebbene con un impatto più contenuto rispetto al recente passato. Un ruolo centrale verrà giocato anche dalla fiducia dei consumatori e dalla stabilità dei tassi di interesse, elementi fondamentali per garantire una crescita costante delle erogazioni.La prosecuzione di una linea accomodante da parte della Bce potrebbe incentivare ulteriormente la concessione di credito.