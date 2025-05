Fonte: ANSA Quali sono i quartieri più richiesti per comprare casa a Cagliari.

Grazie alle sue spiagge e i suoi panorami, i quartieri di Cagliari sono tra i più richiesti d’Italia. Lo afferma un rapporto di Idealista che ha misurato l’intensità della domanda rispetto all’offerta di abitazioni in vendita nei quartieri delle principali città italiane. Nella top 10 nazionale la zona del Poetto-Quartiere del Sole è al settimo posto, mentre ci sono sorprese come il Centro Storico che è invece uno dei quartieri meno ricercati da chi vuole comprare casa a Cagliari.

La classifica dei quartieri

A Cagliari, primo posto dei comuni più ricchi della Sardegna, il quartiere più richiesto in assoluto sul mercato immobiliare è quello del Poetto–Quartiere del Sole, che registra un indice di 6,2, a conferma dell’altissimo interesse da parte degli acquirenti.

Seguono a distanza Sant’Alenixedda–Genneruxi, con un valore pari a 5,3, e Mulinu Becciu-Sant’Avendrace, che si attestano su un indice di 5,0.

Poetto-Quartiere del Sole – 6,2;

Sant’Alenixedda-Genneruxi – 5,3;

Mulinu Becciu-Sant’Avendrace – 5,0;

Pirri – 4,7;

San Benedetto – 4,7;

Monte Urpinu-Bonaria – 4,7;

San Michele-Is Mirrionis – 4,2;

Centro Storico – 4,0;

Fonsarda-Quartiere Europeo – 3,6.

Il primato del Poetto conferma l’attrattività altissima di aree costiere e “vacanziere”: vista mare, passeggiate sul lungomare, servizi turistici e attività per il tempo libero spingono la domanda ben oltre l’offerta. Centro Storico e Fonsarda, invece, pur avendo valenze architettoniche o moderne, registrano indici più bassi, segno che tra i residenti prevale la ricerca di luoghi di svago piuttosto che di semplice centralità urbana.

Pirri e San Michele vedono indici medi: sono periferie ben collegate alla città e con prezzi più contenuti attraggono famiglie e giovani coppie in cerca di un compromesso costi/trasporti. Fonsarda risente invece di minore capillarità dei trasporti e di un’offerta di servizi (scuole, negozi, aree verdi) ancora in fase di sviluppo, che ridcuono il suo appeal sul lungo termine.

I quartieri più cari

Analizzando i prezzi al metro quadro in relazione agli indici di domanda/offerta, il Poetto – Quartiere del Sole conferma il suo primato sia in termini di domanda (indice 6,2) sia di costo, con 3.323 euro/m².

Subito dietro, Monte Urpinu – Bonaria ha un prezzo medio di 3.010 €/m² pur avendo un indice di domanda di 4,7: qui la domanda è più bilanciata, ma la posizione panoramica e la vicinanza al centro storico valgono una premium sul prezzo.

Poetto-Quartiere del Sole 3.323 euro/m²;

Monte Urpinu-Bonaria 3.010 euro/m²;

Centro Storico 2.729 euro/m²;

San Benedetto 2.622 euro/m²;

Sant’Alenixedda-Genneruxi 2.534 euro/m²;

Fonsarda-Quartiere Europeo 2.479 euro/m²;

Pirri 2.345 euro/m²;

Mulinu Becciu-Sant’Avendrace 2.050 euro/m²;

San Michele-Is Mirrionis 2.006 euro/m².

Il Centro Storico, con 2.729 €/m² e un indice di 4,0, mette in luce come il valore architettonico e la centralità possano sostenere prezzi elevati anche in presenza di una domanda meno alta.

Nella fascia più economica, Fonsarda–Quartiere Europeo, Pirri e Mulinu Becciu–Sant’Avendrace offrono prezzi decisamente più contenuti. Qui la domanda per comprare casa è più moderata, ma le prospettive di rivalutazione esistono, soprattutto a Mulinu Becciu, dove l’indice di domanda è ancora significativo nonostante il prezzo basso.