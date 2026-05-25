Elezioni Comunali 2026, affluenza in calo nella sfida fra destra e sinistra in 894 Comuni

Le elezioni Amministrative 2026 registrano un'affluenza nettamente inferiore rispetto alla precedente tornata. I risultati nei grandi Comuni

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Elezioni Comunali 2026, affluenza in calo nella sfida fra destra e sinistra in 894 Comuni
ANSA
Comunali 2026, il voto in 894 città.
Quali sono i risultati delle elezioni? Come è cambiata l'affluenza? Quali comuni sono coinvolti?

Le elezioni Comunali 2026 hanno visto scendere in campo le liste per decidere del rinnovo del sindaco, di giunta e consiglio di 894 città e paesi italiani, da Nord a Sud.

Ma le elezioni Amministrative 2026 hanno anche un innegabile sapore politico: il centrosinistra punta su di loro per testare un eventuale effetto traino in vista della ripartenza per l’imminente campagna elettorale, mentre il centrodestra le valuta per testare la tenuta del proprio appeal, pur considerando il fatto che pezzi della coalizione non godono di grande radicamento su tutto il territorio nazionale.

Affluenza

Rispetto alle precedenti elezioni Comunali, relativamente alla tornata di ciascun Comune, l’affluenza della prima giornata di voto è stata nettamente inferiore.

 

Alle ore 23:00 di domenica 24 maggio aveva infatti votato il 46,31% degli aventi diritto, contro il 50,20% delle precedenti elezioni.

Rispetto alle precedenti elezioni, c’è stato un calo di votanti del -7,75%, pari a un distacco di -3,89 punti percentuali.

Area / Regione Sezioni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23
ITALIA 6.278 su 6.278 14,73 34,50 46,31 50,20
ABRUZZO 243 su 243 15,20 38,60 50,44 52,37
BASILICATA 68 su 68 12,51 34,43 48,87 48,86
CALABRIA 649 su 649 13,23 35,94 47,02 48,05
CAMPANIA 1.323 su 1.323 15,71 37,18 52,00 52,23
EMILIA-ROMAGNA 254 su 254 14,65 31,20 41,28 51,93
LAZIO 288 su 288 15,93 37,73 49,76 52,67
LIGURIA 72 su 72 14,90 31,36 40,35 45,22
LOMBARDIA 738 su 738 14,78 32,30 41,30 49,01
MARCHE 247 su 247 13,70 33,03 44,62 47,60
MOLISE 44 su 44 10,64 27,21 36,60 39,38
PIEMONTE 287 su 287 14,98 32,87 42,43 49,79
PUGLIA 839 su 839 15,90 36,13 48,98 50,07
TOSCANA 617 su 617 12,91 31,32 42,61 50,94
UMBRIA 14 su 14 17,17 42,68 55,46 57,76
VENETO 595 su 595 14,17 31,35 41,87 48,89

I numeri delle elezioni Comunali 2026

Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio le urne per le elezioni Amministrative 2026 sono state aperte in 894 Comuni, di cui 121 superiori a 15.000 abitanti e 773 comuni pari o inferiori a 15.000. I capoluoghi chiamati a eleggere il nuovo sindaco sono stati 20.

Nelle Regioni a statuto ordinario i Comuni andati al voto sono 661, mentre nelle Regioni a statuto speciale le urne sono state aperte in 233 città e paesi.

Nei Comuni con oltre 15mila abitanti potrebbe essere previsto il ballottaggio, se dal primo turno non dovesse emergere un risultato elettorale. Gli eventuali ballottaggi si terranno:

  • domenica 7 giugno dalle 7:00 alle 23:00;
  • lunedì 8 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

Risultati elettorali di capoluoghi e Comuni oltre 50mila abitanti

Di seguito, i risultati attesi dallo spoglio delle urne relativamente ai Comuni capoluogo di provincia e per le città con popolazione pari o superiore a 50mila abitanti.

Ricordiamo che le urne si chiudono alle 15:00 di lunedì 25 maggio. Subito dopo inizierà lo spoglio e contestualmente i media riporteranno gli exit poll dei principali Comuni.

Capoluoghi di provincia

Città Affluenza alle 23:00 Risultato
Lecco (Lombardia) 47,76% dato in aggiornamento
Mantova (Lombardia) 41,10% dato in aggiornamento
Venezia (Veneto) 41,87% dato in aggiornamento
Arezzo (Toscana) 45,60% dato in aggiornamento
Pistoia (Toscana) 43,65% dato in aggiornamento
Prato (Toscana) 42,97% dato in aggiornamento
Fermo (Marche) 47,19% dato in aggiornamento
Macerata (Marche) 43,76% dato in aggiornamento
Chieti (Abruzzo) 47,93% dato in aggiornamento
Avellino (Campania) 53,98% dato in aggiornamento
Salerno (Campania) 49,92% dato in aggiornamento
Andria (Puglia) 50,74% dato in aggiornamento
Trani (Puglia) 49,02% dato in aggiornamento
Crotone (Calabria) 49,31% dato in aggiornamento
Reggio Calabria (Calabria) 47,07% dato in aggiornamento
Agrigento (Sicilia) dato in aggiornamento dato in aggiornamento
Enna (Sicilia) dato in aggiornamento dato in aggiornamento
Messina (Sicilia) dato in aggiornamento dato in aggiornamento
Tempio Pausania (Sardegna) dato in aggiornamento dato in aggiornamento
Sanluri (Sardegna) dato in aggiornamento dato in aggiornamento

Altre città oltre 50mila abitanti

Città Affluenza alle 23:00 Risultato
Moncalieri (Piemonte) 34,25% dato in aggiornamento
Legnano (Lombardia) 40,94% dato in aggiornamento
Vigevano (Lombardia) 40,75% dato in aggiornamento
Imola (Emilia-Romagna) 41,68% dato in aggiornamento
Faenza (Emilia-Romagna) 44,22% dato in aggiornamento
Viareggio (Toscana) 41,53% dato in aggiornamento
Afragola (Campania) 53,53% dato in aggiornamento
Ercolano (Campania) 44,18% dato in aggiornamento
Portici (Campania) 50,12% dato in aggiornamento
Cava de’ Tirreni (Campania) 50,77% dato in aggiornamento