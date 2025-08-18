Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare nel Lazio per comprare casa usata

Acquistare una casa usata nel Lazio può rappresentare una scelta interessante per chi cerca un immobile in una delle regioni più dinamiche d’Italia. I dati di luglio 2025, elaborati da Idealista, mostrano come il mercato immobiliare laziale presenti valori superiori alla media nazionale con differenze rilevanti tra capoluoghi e province. Il prezzo medio richiesto per un’abitazione nella regione si attesta a 2.138 euro al metro quadro, rispetto alla media italiana di 1.833 euro/mq.

I prezzi più alti e più bassi nelle province del Lazio

La provincia di Roma guida nettamente il mercato immobiliare regionale. Qui il prezzo medio è di 2.517 euro/mq, con la capitale che raggiunge valori ancora più elevati: 3.229 euro/mq. Roma si conferma così uno dei mercati più cari d’Italia, collocandosi al sesto posto assoluto a livello nazionale dopo città come Milano, Venezia e Firenze. In forte contrasto con questi dati si colloca Frosinone, la provincia più economica del Lazio.

Il prezzo medio si ferma a 770 euro/mq, mentre nel capoluogo si sale a 1.042 euro/mq. Anche Rieti e Viterbo si mantengono su livelli contenuti: rispettivamente 837 e 1.052 euro/mq per le province, con i capoluoghi che oscillano tra 1.135 e 1.183 euro/mq. Latina rappresenta una via di mezzo, con valori di 1.938 euro/mq in provincia e 1.814 euro/mq nel capoluogo. La posizione geografica, la vicinanza al mare e la presenza di collegamenti rapidi con Roma contribuiscono a sostenere i prezzi, rendendo quest’area tra le più dinamiche dopo la capitale.

Prezzi medi delle case per provincia (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio €/mq Roma 2.517 Latina 1.938 Viterbo 1.052 Rieti 837 Frosinone 770

Prezzi medi delle case nei capoluoghi (luglio 2025)

Capoluogo Prezzo medio €/mq Roma 3.229 Latina 1.814 Viterbo 1.183 Rieti 1.135 Frosinone 1.042

Il confronto tra il Lazio e le altre regioni italiane

Il prezzo medio del Lazio (2.138 €/mq) è più alto della media nazionale di 1.833 €/mq, confermando il peso del mercato romano nel trainare i valori regionali. A livello di confronto, il Lazio si colloca a metà strada tra le regioni con i valori più elevati e quelle con prezzi più contenuti. Il Trentino-Alto Adige è la regione più cara, con 3.151 €/mq, seguita da Valle d’Aosta (2.516 €/mq), Liguria (2.479 €/mq) e Toscana (2.398 €/mq). Lombardia, con 2.266 €/mq, mantiene valori superiori al Lazio.

Sul fronte opposto, i mercati più economici si trovano in Calabria (911 €/mq), Sicilia (1.014 €/mq), Umbria (1.046 €/mq) e Basilicata (1.127 €/mq). Queste differenze evidenziano come il Lazio si posizioni nella fascia alta del mercato italiano, ma senza raggiungere i livelli record delle regioni alpine e di alcune aree costiere toscane e liguri.

Il mercato laziale mostra quindi una doppia faccia: da un lato Roma e il suo hinterland che spingono i prezzi su livelli tra i più alti del Paese, dall’altro le province periferiche che offrono valori sensibilmente inferiori e possono rappresentare un’alternativa per chi cerca immobili più accessibili pur rimanendo all’interno della regione.