Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare in Toscana per comprare casa usata

Il mercato immobiliare della Toscana si conferma tra i più dinamici e costosi d’Italia. Secondo i dati di luglio 2025, i prezzi medi al metro quadro nelle province e nei capoluoghi toscani mostrano forti differenze, con valori che collocano la regione tra quelle dove acquistare un’abitazione richiede un investimento elevato. La Toscana, infatti, ha un prezzo medio di 2.398 euro al metro quadro, nettamente superiore alla media nazionale di 1.833 euro/mq. L’attrattiva turistica, il patrimonio artistico e culturale e la qualità della vita incidono in modo diretto sui valori del mercato residenziale.

Le province più care e più economiche

Osservando i dati provinciali, la Toscana presenta notevoli differenze interne. Lucca è la provincia più cara con un prezzo medio di 3.243 euro/mq trainata dalla presenza di località turistiche molto richieste tra mare e collina. Segue Firenze, che si attesta a 3.088 euro/mq grazie al peso del capoluogo regionale, centro d’arte e cultura conosciuto a livello mondiale. Livorno si posiziona a 2.491 euro/mq, mentre Grosseto, legata al richiamo della Maremma, tocca i 2.434 euro/mq. Più contenuti i valori di Pisa (1.832 euro/mq), Siena (1.876 euro/mq) e Massa-Carrara (1.996 euro/mq), comunque sempre sopra la media nazionale. Le province più accessibili risultano Arezzo (1.410 euro/mq) e Pistoia (1.508 euro/mq), mentre Prato si colloca a 2.168 euro/mq.

Prezzi delle case per provincia in Toscana (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Lucca 3.243 Firenze 3.088 Livorno 2.491 Grosseto 2.434 Prato 2.168 Massa-Carrara 1.996 Siena 1.876 Pisa 1.832 Pistoia 1.508 Arezzo 1.410

I prezzi nei capoluoghi toscani

Se il quadro provinciale evidenzia un mercato molto variegato, quello dei capoluoghi mette ancora più in risalto le differenze. Firenze si conferma la città più cara non solo della regione ma anche tra le prime d’Italia, con un prezzo medio di 4.505 euro/mq. Qui la domanda internazionale e il fascino del centro storico, patrimonio UNESCO, mantengono i valori ai massimi. Molto elevati anche i prezzi a Siena, con 2.901 euro/mq, e a Pisa, che raggiunge 2.673 euro/mq, grazie anche alla presenza dell’università e al turismo legato alla Torre Pendente. Massa si colloca a 2.549 euro/mq, mentre Lucca raggiunge 2.340 euro/mq. Tra le città con valori intermedi spiccano Prato (2.216 euro/mq), Grosseto (2.209 euro/mq) e Livorno (2.112 euro/mq). Le realtà più accessibili risultano Pistoia (1.738 euro/mq), Arezzo (1.684 euro/mq) e infine Siena e Livorno in provincia, che pur mantenendo prezzi alti, restano più contenute rispetto a Firenze.

Prezzi delle case per capoluogo in Toscana (luglio 2025)

Capoluogo Prezzo medio (euro/mq) Firenze 4.505 Siena 2.901 Pisa 2.673 Massa 2.549 Lucca 2.340 Prato 2.216 Grosseto 2.209 Livorno 2.112 Pistoia 1.738 Arezzo 1.684

Toscana e il confronto con le altre regioni

Con i suoi 2.398 euro/mq, la Toscana è una delle regioni più care in Italia per l’acquisto di abitazioni. Si colloca al quarto posto a livello nazionale dopo Trentino-Alto Adige (3.151 euro/mq), Valle d’Aosta (2.516 euro/mq) e Liguria (2.479 euro/mq). Supera invece regioni importanti come Lombardia (2.266 euro/mq) e Lazio (2.138 euro/mq). Il dato sottolinea come il mercato immobiliare toscano non sia trainato soltanto da Firenze, ma da un insieme di località turistiche e culturali che fanno della regione un punto di riferimento internazionale. Città d’arte, borghi storici e località balneari incidono sulla crescita dei prezzi e rendono la Toscana un territorio a forte domanda abitativa, con valori in linea con i mercati più prestigiosi d’Europa.