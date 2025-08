Forte dei Marmi, Argentario, Elba: le località in Toscana dove comprare una casa al mare costa di più, la classifica con i prezzi al mq

iStock Comprare casa al mare in Toscana, i prezzi al mq

Acquistare una casa al mare in Toscana rappresenta un investimento rilevante spesso riservato a un segmento ristretto di acquirenti. Secondo un’analisi pubblicata da Idealista, la Toscana figura tra le regioni con i prezzi medi più alti al metro quadro per le seconde case nelle località balneari. In particolare le province di Lucca, Grosseto e Livorno ospitano numerosi comuni con valori immobiliari ben sopra la media nazionale.

Forte dei Marmi tra le località più care d’Italia

Al secondo posto nella classifica nazionale dei comuni più costosi si trova Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Qui il prezzo medio richiesto per una casa al mare è pari a 9.469 euro al metro quadro, subito dopo Capri. Si tratta della località toscana più esclusiva, caratterizzata da un’offerta immobiliare di alto livello, dalla presenza di ville di pregio e da un forte richiamo internazionale. L’eleganza urbana, i servizi di qualità e la prossimità alla spiaggia contribuiscono a mantenere valori immobiliari elevati.

Nella provincia di Grosseto, diverse località si distinguono per il valore degli immobili. L’Isola del Giglio presenta un prezzo medio richiesto di 5.164 euro/mq, posizionandosi tra i comuni più cari d’Italia per l’acquisto di una seconda casa. Seguono Castiglione della Pescaia (4.488 euro/mq) e Monte Argentario (4.410 euro/mq), mete molto ambite per la qualità ambientale e paesaggistica.

L’Argentario, in particolare, offre un contesto esclusivo con immobili panoramici, spesso immersi nella natura e con vista mare. Castiglione della Pescaia, invece, combina spiagge attrezzate, centro storico curato e ottimi collegamenti.

Sempre in provincia di Lucca, Pietrasanta è un altro comune toscano dove il valore medio per metro quadro è elevato: 4.674 euro/mq. Nota per la sua vocazione artistica, la cittadina abbina la cultura alla vita di mare, attirando sia investitori italiani che stranieri.

L’isola d’Elba: le località più ricercate

La provincia di Livorno ospita diverse mete turistiche sull’isola d’Elba, dove i valori immobiliari restano elevati ma leggermente più contenuti rispetto ad altre località toscane. I prezzi medi al metro quadro sono:

Capoliveri 3.958 €/mq;

Porto Azzurro 3.584 €/mq;

Marciana 3.552 €/mq;

Portoferraio 3.527 €/mq;

Questi comuni offrono una buona combinazione tra qualità ambientale, servizi e accessibilità risultando particolarmente attrattivi per chi cerca una seconda casa a uso estivo.

Una presenza rilevante nel mercato nazionale

La Toscana è ben rappresentata nella top 50 delle località italiane più care per l’acquisto di seconde case al mare. Sono infatti otto i comuni della regione in cui il prezzo medio supera i 3.500 euro/mq e che permette di collocarsi stabilmente tra le destinazioni più richieste del Paese.

Città Prezzo medio al mq (€) Forte dei Marmi 9.469 Isola del Giglio 5.164 Pietrasanta 4.674 Castiglione della Pescaia 4.488 Monte Argentario 4.410 Capoliveri 3.958 Porto Azzurro 3.584 Marciana 3.552 Portoferraio 3.527

I fattori che incidono sui prezzi elevati sono l’attrattività paesaggistica e naturalistica, la presenza di servizi e infrastrutture turistiche di qualità, la scarsità di offerta edilizia in alcune zone e l’alta domanda, soprattutto da parte di un pubblico nazionale e internazionale.