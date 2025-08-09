In Basilicata prezzi stabili: Matera 1.378 €/mq, Potenza 932 €/mq. Differenze legate a turismo, servizi e domanda locale

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Giornalista e content manager

iStock I prezzi medi al mq per comprare casa usata in Basilicata

La Basilicata si conferma una delle regioni italiane con i prezzi delle abitazioni più bassi, elemento che può rendere interessante l’acquisto di una casa usata per chi cerca soluzioni accessibili. A luglio 2025, il prezzo medio al metro quadro si è attestato a 1.127 euro, un dato stabile rispetto al mese precedente e nettamente inferiore alla media nazionale di 1.833 euro/mq.

Il contesto nazionale mostra un lieve aumento dei valori (+0,3% su base mensile), ma la Basilicata non ha registrato variazioni significative. Questo contribuisce a mantenere il mercato locale competitivo e appetibile per chi vuole acquistare a costi contenuti.

Le città più care e più economiche in Basilicata

In Basilicata, la provincia di Potenza registra un prezzo medio di 932 euro al metro quadro, in aumento dell’1,9% rispetto al mese precedente. La provincia di Matera si attesta invece a 1.378 euro/mq, un valore stabile rispetto all’ultima rilevazione. Questi dati evidenziano un mercato immobiliare regionale con quotazioni inferiori alla media nazionale, ma con differenze interne legate alle specificità territoriali e alla diversa domanda tra aree urbane e rurali. La città di Matera invece ha un prezzo medio di 1.908 euro al mq.

Potenza, capoluogo regionale, beneficia di un tessuto economico più variegato e di una maggiore concentrazione di servizi, fattori che incidono sui prezzi. Matera, famosa per il suo patrimonio storico e turistico, mantiene valori più alti, trainati anche dall’interesse di acquirenti provenienti da fuori regione e da investitori nel settore ricettivo.

Provincia Prezzo medio (€/mq) Potenza 932 Matera 1.378

Il confronto con i prezzi medi nelle altre regioni

Rispetto al resto d’Italia, la Basilicata si posiziona tra le regioni più economiche. Con i suoi 1.127 euro/mq, è ben al di sotto di regioni come il Trentino-Alto Adige (3.151 euro/mq), la Valle d’Aosta (2.516 euro/mq) e la Liguria (2.479 euro/mq), che registrano valori immobiliari più che doppi rispetto a quelli lucani.

Anche rispetto a regioni del Centro-Sud come la Campania (1.667 euro/mq) e la Puglia (1.238 euro/mq), la Basilicata offre quotazioni inferiori. Soltanto Molise (928 euro/mq) e Calabria (911 euro/mq) presentano prezzi medi più bassi.

La media nazionale di 1.833 euro/mq conferma un divario significativo, che può rappresentare un vantaggio competitivo per il mercato immobiliare lucano, sia per chi cerca una prima casa, sia per chi vuole investire in seconde abitazioni o immobili da ristrutturare.

Il mercato immobiliare lucano

Il mercato immobiliare della Basilicata appare stabile, con una domanda concentrata principalmente nei capoluoghi e nelle zone di interesse turistico. Potenza si distingue per la sua funzione amministrativa e per l’offerta di servizi, mentre Matera continua a beneficiare della sua fama internazionale. Le aree interne e i piccoli comuni, grazie ai prezzi contenuti, possono attrarre un pubblico in cerca di soluzioni low cost o di immobili da ristrutturare per uso residenziale o turistico. In questo contesto, la stabilità dei valori offre un margine di previsione maggiore per chi intende investire, riducendo il rischio di fluttuazioni improvvise.