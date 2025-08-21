Comprare casa usata nelle Marche può essere conveniente: da Pesaro a Macerata i prezzi e il confronto con le altre regioni italiane

Il mercato immobiliare nelle Marche riflette un andamento in linea con quello nazionale dove a luglio i prezzi hanno registrato un lieve aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente, secondo l’indice di idealista. Il prezzo medio al metro quadro in Italia è pari a 1.833 euro, mentre nelle Marche il valore si attesta a 1.488 euro, leggermente sotto la media. Su base annua, la regione registra una flessione dello 0,4% segnalando una fase di stabilizzazione con oscillazioni contenute.

I prezzi nelle province marchigiane

Analizzando i dati provinciali, emerge una forte differenza tra le diverse aree della regione. Pesaro Urbino è la provincia con i valori più elevati pari a 1.610 euro al metro quadro. A seguire, Ascoli Piceno con 1.585 euro/mq e Ancona con 1.503 euro/mq. Valori più contenuti si riscontrano invece a Fermo (1.290 euro/mq) e Macerata (1.262 euro/mq), che rappresenta la provincia più economica.

Per quanto riguarda i capoluoghi, il divario risulta ancora più marcato. Pesaro guida la classifica con un prezzo medio di 2.159 euro al metro quadro, ben al di sopra della media regionale. Al contrario, Macerata si ferma a 1.171 euro/mq risultando la città più accessibile. Fermo (1.297 euro/mq), Ascoli Piceno (1.282 euro/mq) e Ancona (1.629 euro/mq) si collocano in una fascia intermedia.

Questi dati evidenziano come il mercato immobiliare marchigiano sia caratterizzato da realtà molto differenti con un netto divario tra le zone costiere e quelle interne. Le città sul mare, più attrattive dal punto di vista turistico e commerciale, tendono ad avere valori più alti, mentre le aree meno centrali offrono opportunità a prezzi più contenuti.

Prezzi medi delle case nelle province delle Marche (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Pesaro Urbino 1.610 Ascoli Piceno 1.585 Ancona 1.503 Fermo 1.290 Macerata 1.262

Prezzi medi delle case nei capoluoghi delle Marche (luglio 2025)

Capoluogo Prezzo medio (euro/mq) Pesaro 2.159 Ancona 1.629 Fermo 1.297 Ascoli Piceno 1.282 Macerata 1.171

Marche a confronto con le altre regioni italiane

Con un prezzo medio di 1.488 euro al metro quadro, le Marche si collocano tra le regioni con valori inferiori alla media nazionale. A titolo di confronto, regioni come la Lombardia (2.266 euro/mq), il Lazio (2.138 euro/mq) e la Toscana (2.398 euro/mq) registrano prezzi sensibilmente più alti. Liguria (2.479 euro/mq) e Valle d’Aosta (2.516 euro/mq) risultano tra le aree più costose, mentre il Trentino-Alto Adige raggiunge il valore massimo con 3.151 euro/mq.

Sul fronte opposto, Calabria (911 euro/mq), Sicilia (1.014 euro/mq) e Umbria (1.046 euro/mq) presentano valori tra i più bassi d’Italia. Le Marche, quindi, offrono prezzi competitivi soprattutto se paragonate alle regioni del Centro e del Nord con mercati molto più dinamici e costosi.

L’andamento del mercato immobiliare

L’andamento negativo registrato su base annua (-0,4%) indica inoltre una situazione di sostanziale stabilità. Questo può tradursi in un’opportunità per chi intende acquistare una casa usata, approfittando di valori che non hanno subito grandi oscillazioni e che in molti casi risultano più accessibili rispetto ad altre aree del Paese.

Il mercato delle Marche è quindi un contesto eterogeneo: da un lato le zone più costiere e turistiche, come Pesaro, che trainano i valori verso l’alto, dall’altro le province interne dove i prezzi rimangono contenuti. Questa diversificazione consente di intercettare un ampio spettro di esigenze, da chi cerca un immobile in una città di mare a chi preferisce soluzioni più economiche nelle aree meno centrali. In entrambi i casi, il mercato regionale si conferma interessante sia per chi acquista per uso abitativo, sia per chi guarda a un investimento immobiliare di lungo periodo.