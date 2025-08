Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I prezzi al mq per comprare casa al mare in Liguria

Acquistare una casa al mare in Liguria rappresenta un investimento significativo, in molti casi accessibile solo a una ristretta fascia di acquirenti. Secondo un report di idealista/data, che analizza i prezzi medi richiesti al metro quadro per le seconde case nelle principali località balneari italiane, la Liguria si conferma una delle regioni più costose d’Italia.

Il comune ligure con i valori immobiliari più elevati è Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Qui il prezzo medio richiesto per una casa al mare si attesta a 5.660 euro al metro quadro. La località si distingue per la posizione privilegiata nel Golfo del Tigullio, la vicinanza a Portofino e l’offerta turistica di alto livello, elementi che giustificano il mantenimento di prezzi così elevati.

Alassio e Camogli tra le mete più ambite

In provincia di Savona Alassio registra un prezzo medio di 5.317 euro/mq, posizionandosi tra le località più care della regione. La cittadina, celebre per il suo centro storico, il muretto degli artisti e le spiagge sabbiose, è una delle destinazioni più apprezzate da chi cerca una seconda casa con affaccio sul mare. Sempre sulla riviera di levante, Camogli segue con un valore medio di 5.278 euro/mq. Il borgo marinaro, noto per il suo porto e le case colorate a picco sul mare, rientra stabilmente tra le località più richieste del mercato immobiliare ligure.

Laigueglia e Bonassola, quotazioni elevate anche nello Spezzino

Tra le altre località liguri con prezzi medi superiori ai 5.000 euro al metro quadro, si trovano Laigueglia (5.214 euro/mq), in provincia di Savona, e Bonassola (5.190 euro/mq), in provincia di La Spezia. Entrambe offrono contesti naturali suggestivi e una forte attrattiva turistica, con immobili di pregio che si affacciano su tratti di costa tra i più panoramici della regione.

Sempre in provincia della Spezia, Riomaggiore si distingue con un valore medio richiesto di 4.980 euro/mq. Poco distante, Portovenere si attesta a 4.181 euro/mq. Queste località fanno parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e continuano ad attrarre acquirenti italiani e stranieri alla ricerca di immobili unici per posizione e panorama.

Liguria tra le regioni più costose per comprare casa al mare

Nella tabella tutti i comuni presenti nel report di Idealista con il relativo prezzo medio al mq:

Provincia Comune Prezzo medio (€/mq) Genova Santa Margherita Ligure 5.660 Savona Alassio 5.317 Genova Camogli 5.278 Savona Laigueglia 5.214 La Spezia Bonassola 5.190 La Spezia Riomaggiore 4.980 Savona Finale Ligure 4.493 Savona Noli 4.354 Imperia Ospedaletti 4.228 Savona Loano 4.199 La Spezia Portovenere 4.181 La Spezia Lerici 4.174 Savona Varazze 4.167 Savona Pietra Ligure 4.066 Imperia Bordighera 3.800 La Spezia Levanto 3.791 Savona Celle Ligure 3.785 Imperia Diano Marina 3.734 Genova Arenzano 3.665 Genova Cogoleto 3.633 Genova Bogliasco 3.628 Genova Sestri Levante 3.616 La Spezia Vernazza 3.580 Savona Andora 3.580 Genova Recco 3.539 Genova Zoagli 4.554 Savona Borgio Verezzi 4.619

Il mercato ligure tra i più cari d’Italia

I dati confermano come la Liguria occupi una posizione di rilievo nel panorama immobiliare italiano per le seconde case. La regione vanta una lunga tradizione turistica e numerose località dal forte valore paesaggistico e storico. La domanda costante, unita a una disponibilità edilizia contenuta per vincoli urbanistici e morfologia del territorio, contribuisce al mantenimento di prezzi elevati. Secondo il report, la soglia dei 4.000 euro/mq è stata superata in oltre 30 comuni costieri italiani, con una forte concentrazione proprio in Liguria. Di questi, almeno nove superano i 5.000 euro/mq, evidenziando una tendenza stabile verso investimenti di pregio nelle località più ambite.