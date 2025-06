Milano e Roma tra le città più care al mondo per affitti, taxi e casa secondo il report World’s Prices 2025 di Deutsche Bank. La panoramica sui costi della vita in oltre 50 città

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Milano e Roma tra le città con il costo della vita tra i più alti

Il nuovo rapporto World’s Prices 2025, pubblicato da Deutsche Bank, offre una panoramica sui costi della vita in oltre 50 città. Il documento confronta prezzi al consumo, affitti, tariffe dei trasporti, salari medi e numerosi altri indicatori che incidono sulla spesa quotidiana dei cittadini. La classifica include metropoli da tutti i continenti e rappresenta un utile strumento per valutare la vivibilità economica e le differenze di potere d’acquisto.

I dati evidenziano come il costo della vita continui a variare enormemente da una città all’altra, con alcune località che confermano la loro posizione di vertice in quanto a prezzi elevati. Tra i principali fattori di spesa considerati ci sono: affitto mensile per un appartamento con una camera, costo di un cappuccino, biglietto singolo per un taxi, abbonamento mensile per i trasporti pubblici, costo medio di un jeans Levi’s e il prezzo al metro quadro per l’acquisto di una casa in centro.

Le città più care del 2025: da Singapore a Zurigo

Al vertice della classifica si collocano Singapore, Hong Kong e Zurigo, che mantengono standard di spesa altissimi in quasi tutte le categorie analizzate. A seguire si trovano città europee come Londra, Oslo, Ginevra e metropoli americane come New York e San Francisco, dove la combinazione di affitti, prezzi al dettaglio e servizi rende il tenore di vita molto costoso.

Tra le curiosità alla sezione affitti in centro spiccano New York, Singapore e Londra che superano i 3.000 € al mese per un bilocale. L’Italia viene rappresentata da Milano alla voce costo dei taxi con Singapore città con le tariffe medie più alte seguita propria dal capoluogo lombardo. Se si considerano i prezzi medi al mq in centro città, Hong Kong e ancora Singapore guidano la classifica, mentre Milano entra nella top 10 mondiale. Come indicatore simbolico della vita quotidiana è stato considerato il costo di un cappuccino: Oslo, Copenaghen e Zurigo superano i 5 €, infine per gli abbonamenti ai mezzi pubblici le più care sono Londra e Stoccolma con prezzi superiori ai 100 euro al mese.

Milano e Roma tra le più costose

Nell’edizione 2025 del report, Milano e Roma si confermano come le due città italiane più care, anche in ottica internazionale. Milano in particolare si distingue per:

Prezzo medio al mq per l’acquisto di una casa in centro 10.286 €, fra i più alti d’Europa.

Costo medio dei taxi tra i più cari a livello globale, con tariffe medie superiori a quelle di Londra.

Affitti mensili come un bilocale in centro a Milano che costa in media oltre 1.500 €, secondo solo a città come Berlino o Dublino.

Roma, pur rimanendo più economica di Milano in quasi tutte le voci, presenta costi elevati per affitti e trasporti, ed è tra le capitali europee dove il rapporto tra salario medio e spese fisse resta critico. Secondo il report World’s Prices 2025 l’affitto medio di un bilocale in centro città si attesta a 1.220 euro al mese, mentre un abbonamento mensile ai trasporti pubblici costa 35 euro. A questi si aggiungono spese quotidiane come un cappuccino (1,57 euro) o un tragitto in taxi di 5 km che può costare in media 11,80 euro. Il rapporto tra reddito e costi fissi particolarmente sbilanciato fa della città una delle capitali europee dove il costo della vita incide maggiormente sulla capacità di risparmio di chi ha redditi nella media nazionale.