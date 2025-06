Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Latina

Fondata nel 1932, Latina è una delle città più giovani d’Italia, ma negli anni ha saputo costruire una propria identità ben definita. Situata nel cuore dell’Agro Pontino, in una posizione strategica tra Roma e il mare, rappresenta oggi un importante centro. Con una popolazione che supera i 120.000 abitanti, la città è una meta attrattiva sia per chi cerca una residenza stabile sia per chi desidera investire nel mattone.

Il mercato immobiliare del primo trimestre del 2025 nella città pontina è stato analizzato da Idealista che ha stilato una classifica delle zone più ambite grazie all’indice di domanda relativa. Si tratta di un dato che rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

I quartieri più richiesti di Latina

Secondo i dati raccolti, Sabotino-Lido di Latina è il quartiere più cercato della città con un indice di domanda relativa pari a 2,3, segno di forte interesse da parte degli acquirenti. Seguono Centro Nord (2,1), Centro Sud e Latina Scalo, entrambi con un indice di 2,0. Anche Carso-Podgora-Piave (1,8) e Centro Storico (1,7) rientrano tra le aree con una richiesta significativa.

Le zone meno richieste risultano Montello-Bainsizza-Santa Maria (1,3) e Faiti-San Michele-Fogliano (0,8), che evidenziano una minore pressione della domanda sull’offerta. Questi dati sono fondamentali per chi sta valutando un investimento immobiliare: scegliere un’area con alta domanda può garantire una maggiore rivalutazione nel tempo.

Quartiere Indice di domanda relativa Sabotino-Lido di Latina 2,3 Centro Nord 2,1 Centro Sud 2,0 Latina Scalo 2,0 Carso-Podgora-Piave 1,8 Centro Storico 1,7 Montello-Bainsizza-Santa Maria 1,3 Faiti-San Michele-Fogliano 0,8

I quartieri più costosi di Latina

Dal punto di vista dei valori al metro quadro, Centro Sud si conferma la zona più cara della città laziale con un prezzo medio di 1.928 euro/mq, seguita da Carso-Podgora-Piave (1.915 euro/mq) e Centro Nord (1.868 euro/mq). Prezzi leggermente più bassi in Faiti-San Michele-Fogliano (1.707 euro/mq), Sabotino-Lido di Latina (1.703 euro/mq) e Latina Scalo (1.679 euro/mq).

Il Centro Storico presenta un prezzo medio di 1.675 euro/mq, mentre Montello-Bainsizza-Santa Maria con 1.485 euro/mq è l’area più economica della città. Per chi cerca una soluzione più accessibile, le zone periferiche rappresentano un’alternativa valida senza rinunciare alla qualità della vita offerta dal capoluogo pontino.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Sud 1.928 Carso-Podgora-Piave 1.915 Centro Nord 1.868 Faiti-San Michele-Fogliano 1.707 Sabotino-Lido di Latina 1.703 Latina Scalo 1.679 Centro Storico 1.675 Montello-Bainsizza-Santa Maria 1.485

I quartieri più costosi in Italia

Nel confronto nazionale, Milano domina la classifica delle aree più care con il Centro Storico a 10.286 euro/mq, seguito da Garibaldi-Porta Venezia (7.250 euro/mq), Navigli-Bocconi (6.964 euro/mq), Fiera-De Angeli (6.951 euro/mq) e Porta Vittoria (6.102 euro/mq). Anche Roma si mantiene su livelli elevati con Centro Storico (7.549 euro/mq), Prati (5.921 euro/mq) e Parioli (5.642 euro/mq).

Altre zone di pregio includono Forte dei Marmi, con il Centro (10.152 euro/mq) e Roma Imperiale (10.109 euro/mq), e località di mare come Porto Cervo (7.281 euro/mq), Riccione (6.188 euro/mq), Rapallo San Michele di Pagana (6.185 euro/mq) e Castiglione della Pescaia (5.614 euro/mq). Questi dati mettono in evidenza come il mercato immobiliare italiano sia profondamente differenziato e come Latina abbia una soglia d’ingresso più accessibile rispetto alle grandi città e alle località turistiche più esclusive del Paese.