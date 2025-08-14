Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I prezzi al mq per comprare casa al mare in Sicilia

Acquistare una casa al mare in Sicilia significa investire in una delle regioni più apprezzate per bellezza naturale e patrimonio culturale. Secondo i dati pubblicati da idealista/data, che analizza i prezzi medi richiesti al metro quadro per le seconde case nelle località balneari più esclusive d’Italia, la Sicilia si distingue con alcune mete che superano la soglia dei 3.500 euro/mq.

Al primo posto tra le località siciliane c’è Favignana, in provincia di Trapani. Qui il prezzo medio richiesto per una casa vista mare si attesta a 3.691 euro al metro quadro. L’isola, principale dell’arcipelago delle Egadi, è rinomata per le acque cristalline, le calette naturali e un’atmosfera che unisce turismo internazionale e autenticità locale. Il fascino del territorio, unito alla disponibilità limitata di immobili, mantiene i valori immobiliari su livelli elevati.

Un mercato di nicchia e ad alta domanda

Favignana rappresenta un mercato di nicchia, con un’offerta immobiliare ridotta rispetto alla domanda, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica. Le abitazioni disponibili sono spesso case indipendenti o appartamenti di pregio, molti dei quali ristrutturati per valorizzare elementi architettonici tipici. Il prezzo di quasi 3.700 euro al metro quadro, sebbene inferiore rispetto a mete come Capri o Forte dei Marmi, colloca Favignana tra le località italiane di fascia alta. A livello nazionale, infatti, il valore medio per una casa al mare si attesta ben al di sotto di questa soglia.

Il confronto con le altre località siciliane

La classifica nazionale include solo Favignana tra le prime cinquanta località più care d’Italia per l’acquisto di una casa al mare. Il mercato costiero siciliano presenta altre zone con valori importanti, pur non raggiungendo i livelli dell’isola trapanese. Località come San Vito Lo Capo, Taormina e Cefalù, pur non presenti in questa graduatoria, registrano comunque prezzi sostenuti grazie alla notorietà internazionale, alla qualità dei servizi e alla forte attrattiva turistica.

Il peso dell’attrattiva turistica

Il richiamo turistico gioca un ruolo determinante nella formazione dei prezzi. Favignana, grazie ai collegamenti marittimi da Trapani e alla crescente popolarità anche nei mesi primaverili e autunnali, è diventata una meta apprezzata non solo per le vacanze brevi ma anche per soggiorni prolungati. Questa tendenza alimenta la richiesta di immobili da parte sia di acquirenti italiani sia di stranieri, spingendo al rialzo i valori di mercato.

Sebbene i prezzi di Favignana possano rappresentare una barriera d’ingresso per molti acquirenti, per chi cerca un immobile di pregio l’isola offre un contesto unico. L’investimento in una seconda casa in questa zona non si limita al valore immobiliare. Include anche il potenziale rendimento derivante da locazioni turistiche di fascia alta, soprattutto nei mesi estivi. Il report evidenzia come in oltre cinquanta comuni italiani i prezzi medi superino i 3.500 euro/mq. Favignana, pur rimanendo l’unica località siciliana in questa fascia, conferma il crescente interesse per le mete costiere dell’isola e il loro potenziale di rivalutazione nel tempo.