Comprare casa usata in Sardegna: prezzi più alti a Sassari e Cagliari, più bassi a Nuoro e Oristano. I dati di tutte le province

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare in Sardegna per comprare casa usata

Comprare una casa usata in Sardegna significa confrontarsi con un mercato immobiliare molto eterogeneo che riflette le differenze tra le aree costiere più turistiche e le zone interne. I dati più recenti di luglio 2025 pubblicati da Idealista permettono di individuare le città più care e quelle più accessibili per chi vuole investire o trasferirsi in questa regione.

I prezzi nelle province sarde

Le province mostrano differenze importanti con valori che oscillano da meno di 1.000 euro a oltre 2.500 euro al metro quadro. Sassari si posiziona come la provincia più cara della Sardegna, con un prezzo medio di 2.521 euro/mq, seguita da Cagliari con 2.084 euro/mq. Più contenuti i valori rilevati a Nuoro, pari a 1.320 euro/mq, mentre Oristano rappresenta la provincia più accessibile, con soli 936 euro/mq. Questa forbice evidenzia ovviamente la forte attrattiva delle zone costiere e turistiche rispetto alle aree interne, dove i prezzi rimangono più bassi e quindi potenzialmente più interessanti per chi cerca opportunità di investimento a lungo termine.

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Sassari 2.521 Cagliari 2.084 Nuoro 1.320 Oristano 936

I prezzi nei capoluoghi di provincia

Analizzando i capoluoghi emerge un quadro differente rispetto ai valori provinciali. Cagliari si conferma la città più cara con 2.455 euro/mq, seguita da Sassari, che con 1.298 euro/mq si mantiene su livelli più contenuti rispetto alla media provinciale. Oristano registra un prezzo medio di 1.293 euro/mq, molto vicino a quello di Sassari, mentre Nuoro chiude la classifica con 1.112 euro/mq. Questi dati mettono in evidenza come il mercato immobiliare sardo sia condizionato non solo dalla posizione geografica ma anche dal ruolo dei singoli capoluoghi come centri di servizi e di attrazione residenziale.

Capoluogo Prezzo medio (euro/mq) Cagliari 2.455 Sassari 1.298 Oristano 1.293 Nuoro 1.112

Il mercato immobiliare sardo è caratterizzato da un evidente divario tra le località costiere, che beneficiano del forte richiamo turistico, e le aree interne, dove i prezzi rimangono più contenuti. Località come Cagliari e soprattutto le zone della Gallura, che rientrano nella provincia di Sassari, registrano valori ben superiori alla media regionale. La presenza di mete internazionalmente conosciute, come la Costa Smeralda, spinge la domanda e rende il mercato più competitivo.

Di contro, città come Nuoro o Oristano offrono valori più bassi e rappresentano soluzioni accessibili sia per chi cerca una residenza principale sia per chi vuole investire in una seconda casa lontana dai flussi turistici più intensi. Questa differenza tra interno ed esterno rende la Sardegna una regione con un’offerta diversificata, capace di attrarre target differenti di acquirenti.

Il confronto con le altre regioni

Il prezzo medio delle abitazioni in Sardegna si attesta a 1.685 euro/mq, un valore inferiore alla media nazionale di 1.833 euro/mq. Nonostante Cagliari e Sassari presentino prezzi elevati, la regione rimane in una fascia intermedia rispetto ad altre aree del Paese. Il Trentino-Alto Adige guida la classifica nazionale con 3.151 euro/mq, seguito dalla Valle d’Aosta (2.516 euro/mq), dalla Liguria (2.479 euro/mq) e dalla Toscana (2.398 euro/mq). Anche Lombardia (2.266 euro/mq) e Lazio (2.138 euro/mq) superano di molto i valori sardi.