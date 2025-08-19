iStock Il mercato immobiliare in Liguria per comprare casa usata

A luglio i prezzi delle abitazioni in Italia hanno registrato un lieve aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente. Secondo l’ultimo indice dei prezzi di idealista, il valore medio al metro quadro è pari a 1.833 euro. Nonostante questa crescita mensile, il dato su base annua rimane negativo, con una flessione dell’1,6%. Il mercato immobiliare si muove in maniera differenziata a livello regionale. Gli incrementi più consistenti sono stati rilevati in Veneto e Friuli-Venezia Giulia (+1%), seguiti da Lombardia (+0,9%), Toscana e Campania (+0,5%). Lazio e Molise hanno registrato un rialzo dello 0,4%, mentre la Calabria è cresciuta dello 0,1%. Al contrario, alcune regioni hanno segnato una lieve contrazione, tra cui Piemonte e Umbria (-0,1%), Liguria e Sicilia (-0,2%) e Marche (-0,4%).

I prezzi medi delle abitazioni in Liguria

La Liguria è una delle regioni italiane più care in termini di valori immobiliari, con un prezzo medio di 2.479 euro al metro quadro, ben al di sopra della media nazionale. Questo dato colloca la regione tra le più costose, subito dopo Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Toscana. Analizzando i prezzi a livello provinciale emergono differenze significative. A luglio 2025 Savona risulta la provincia più cara con 3.102 euro/mq, seguita da Imperia con 2.690 euro/mq e La Spezia con 2.233 euro/mq. Genova, pur essendo il capoluogo regionale, registra un prezzo medio provinciale inferiore, pari a 1.992 euro/mq.

Il quadro cambia se si considerano i soli capoluoghi. In questo caso, Imperia si conferma tra le città più costose con 2.128 euro/mq, seguita da La Spezia (2.023 euro/mq) e Savona (1.953 euro/mq). Genova presenta invece valori più contenuti, con 1.421 euro/mq, risultando il capoluogo ligure più accessibile. Queste differenze dimostrano come la domanda immobiliare sia fortemente influenzata dalla posizione geografica e dall’attrattività turistica. Le province costiere e maggiormente legate al turismo tendono ad avere valori più elevati, mentre Genova, pur essendo un centro urbano di rilievo, mostra quotazioni relativamente più basse.

Tabella prezzi case per provincia in Liguria (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio (€/mq) Genova 1.992 Imperia 2.690 La Spezia 2.233 Savona 3.102

Il confronto tra Liguria e le altre regioni

Se si confrontano i valori medi della Liguria con quelli delle altre regioni italiane, emerge chiaramente il divario. Con i suoi 2.479 euro/mq, la regione supera nettamente la media nazionale di 1.833 euro/mq. È più cara non solo rispetto a regioni come Emilia-Romagna (1.850 euro/mq) o Veneto (1.790 euro/mq), ma anche rispetto a Lazio (2.138 euro/mq) e Lombardia (2.266 euro/mq).

Al vertice della classifica si colloca il Trentino-Alto Adige, che con 3.151 euro/mq rappresenta l’area più costosa d’Italia. A seguire Valle d’Aosta (2.516 euro/mq) e Toscana (2.398 euro/mq). La Liguria si posiziona subito dopo, confermandosi una delle zone più care del Paese. Sul fronte opposto, le regioni più economiche restano la Calabria con appena 911 euro/mq, la Sicilia (1.014 euro/mq) e l’Umbria (1.046 euro/mq). Il confronto mette in evidenza come acquistare casa in Liguria rappresenti un investimento importante, soprattutto se rapportato ai valori medi delle aree meno costose del Sud Italia.

Tabella prezzi case per capoluogo in Liguria (luglio 2025)