Nell'ultima settimana l'argento ha improvvisamente ricominciato a crescere dopo il crollo di gennaio, mentre l'oro è rimasto sostanzialmente stabile dopo i grandi rialzi

123RF Lingotti d'oro e di argento

Il prezzo dell’argento ha subito una variazione di prezzo improvvisa nell’ultima settimana, a partire dal 5 maggio. In pochi giorni il prezzo del metallo è passato da 72 dollari l’oncia a 87, rallentando solo oggi 13 maggio. Un andamento che non si verificava da almeno due mesi nei prezzi dell’argento, arrivati al picco a gennaio e poi crollati, pur rimanendo molto più alti rispetto a un anno fa.

Netta differenza con i prezzi dell’oro, che sembrano invece essersi relativamente stabilizzati, specialmente se paragonati alla grande variabilità di inizio anno. Il metallo più prezioso è ormai da più di un mese tra i 4.500 e i 4.700 dollari l’oncia.

La variazione improvvisa dei prezzi dell’argento

Nell’ultima settimana i prezzi dell’argento sono aumentati in maniera improvvisa. Dal 5 al 13 maggio hanno guadagnato il 20%, portandosi a 87 dollari l’oncia da 72. L’argento era rimasto per più di un mese relativamente stabile, viaggiando tra i 70 e i 75 dollari l’oncia senza grosse variazioni.

Una novità rispetto al recente passato. Il mercato dell’argento ha infatti vissuto un periodo di enorme instabilità, raddoppiando di valore nel giro di due mesi da fine novembre del 2025 a fine gennaio del 2026, quando il metallo raggiunse il prezzo record di 116 dollari l’oncia. Poi, il 30 gennaio, un calo improvviso del 30%, seguito da un periodo di instabilità con aumenti e diminuzioni improvvise di valore, fino all’ultimo crollo di inizio marzo, che aveva portato alle settimane di stabilità in primavera.

La ragione di questo andamento dovrebbe essere legata in particolare a una maggiore domanda industriale di argento, unita a nuove limitazioni alle esportazioni imposte dall’India, che vuole limitare le vendite di metalli preziosi per rafforzare la propria moneta.

La stabilità dei prezzi dell’oro

Non si tratterebbe, quindi, di una nuova ondata speculativa come quella che ha colpito l’argento e l’oro a inizio anno. A dimostrarlo ci sarebbe proprio il prezzo dell’oro che, dopo mesi di rialzi e crolli che hanno messo in dubbio il ruolo di questo metallo come bene rifugio, si è stabilizzato.

Dall’inizio di aprile, infatti, l’oro continua a mantenersi in uno spazio di 100 dollari l’oncia di variazione, non superando mai i 4.750 e non scendendo mai sotto i 4.650. Un’anomalia rispetto ai mesi scorsi, quando il mercato registrava regolarmente variazioni di diverse centinaia di dollari l’oncia in una sola giornata.

Perché oro e argento sono legati alla guerra in Iran

Anche se gli ultimi movimenti di oro e argento sono collegati a logiche industriali, questi metalli hanno un importante ruolo di bene rifugio a livello internazionale. Gli investitori tendono a comprare oro e argento quando temono che possa verificarsi una fiammata inflazionistica. Quando questa si verifica, o comunque si avvicina, i prezzi prima crollano e poi si stabilizzano.

È successo esattamente questo con la guerra in Iran. Per tutta la fase di avvicinamento al conflitto, oro e argento hanno segnato performance fuori dal comune, perché gli investitori erano in fase di accumulo in attesa che un grande evento geopolitico sconvolgesse i mercati.

All’inizio di marzo, quando gli Usa hanno effettivamente attaccato l’Iran, i prezzi di oro e argento sono crollati, perché molti investitori hanno venduto le loro riserve per liberare liquidità e approfittare delle occasioni che i mercati presentavano. Ora che la guerra è in fase di stallo, non c’è necessità di accumuli o di vendite, quindi i prezzi ristagnano.