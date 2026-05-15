Caro carburante e voli più economici? Offerte imperdibili per mete lontane

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Dalle Maldive al Giappone, passando per la Thailandia, alcune compagnie aeree stanno proponendo tariffe al ribasso. Per paura di far partire aerei vuoti a causa dell’instabilità internazionale, oggi troviamo voli per Seychelles e Maldive a circa 200 euro, mentre per Giappone e Filippine ne servono circa 350 euro.

Sono offerte imperdibili per le mete lontane, mentre per quelle vicine, come Spagna e Grecia, i prezzi continuano a salire proprio per la componente carburante. In questo caso, chi aspetta troppo a prenotare rischia di pagare anche il doppio rispetto a un biglietto normale.

È l’anno giusto per approfittare dei saldi e volare verso l’Asia, o per paura delle cancellazioni è meglio restare tra Europa e Italia?