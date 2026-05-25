L’estate 2026 sarà bollente, e non solo per le temperature

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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L’estate 2026 si preannuncia come una delle più calde di sempre, con il super ciclone El Nino pronto a portarci i venti caldi dal Sahara.

Ma il caldo non sarà solo un problema di sudore, lo sarà anche per il nostro portafoglio. Ci costerà infatti carissimo: secondo le prime stime, si parla di circa 550 euro al mese in più a famiglia tra condizionatori, consumi idrici, creme solari e rincari di frutta, verdura e gelati.

Rinfrescarci rischia di diventare un vero lusso che non tutti possono permettersi.

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