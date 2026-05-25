L’estate 2026 sarà bollente, e non solo per le temperature

L’estate 2026 si preannuncia come una delle più calde di sempre, con il super ciclone El Nino pronto a portarci i venti caldi dal Sahara.
Ma il caldo non sarà solo un problema di sudore, lo sarà anche per il nostro portafoglio. Ci costerà infatti carissimo: secondo le prime stime, si parla di circa 550 euro al mese in più a famiglia tra condizionatori, consumi idrici, creme solari e rincari di frutta, verdura e gelati.
Rinfrescarci rischia di diventare un vero lusso che non tutti possono permettersi.