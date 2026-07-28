Piaggio convince con margini record: cosa cambia per dividendo, azioni e prospettive del gruppo

Piaggio chiude un semestre con margini ai massimi storici, aumenta il dividendo intermedio e convince il mercato. Ecco cosa dicono i conti e quali sono le prospettive per il gruppo.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF Piaggio resta legata all’identità della Vespa, icona del Made in Italy e riferimento storico nel mercato degli scooter e della mobilità urbana.

Piaggio accelera nel secondo trimestre e manda un segnale positivo agli azionisti. Il gruppo di Pontedera, proprietario di marchi come Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, ha registrato una crescita delle vendite, un miglioramento della redditività operativa e una generazione di cassa particolarmente robusta.

Il dato che più ha attirato l’attenzione del mercato è il progresso dell’Ebitda nel secondo trimestre, aumentato di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. La società ha, inoltre, annunciato un dividendo intermedio superiore a quello distribuito lo scorso anno. La reazione in Borsa è stata positiva, con il titolo Piaggio in rialzo dopo la diffusione dei risultati.

I numeri descrivono una società che sta recuperando terreno dopo un primo trimestre ancora condizionato dalla forza dell’euro, dalla debolezza di alcuni mercati internazionali e dalle incertezze legate ai dazi e alle tensioni geopolitiche. Restano rischi da monitorare, ma la seconda parte del semestre mostra un cambio di passo evidente.

Piaggio vende più veicoli e recupera nel secondo trimestre

Tra aprile e giugno Piaggio ha venduto circa 150.400 veicoli, rispetto ai 131.700 dello stesso periodo del 2025. L’aumento è, quindi, vicino al 14%.

Nell’intero primo semestre, i veicoli venduti sono stati circa 258.500, in crescita dell’8,5% rispetto ai 238.400 registrati un anno prima. Il miglioramento dei volumi ha consentito al gruppo di recuperare quasi interamente la flessione accusata nei primi tre mesi dell’anno.

Anche i ricavi mostrano due letture differenti. A cambi correnti, il fatturato semestrale si è attestato intorno a 842 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto all’anno precedente. A cambi costanti, però, i ricavi salgono a circa 880 milioni, con una crescita vicina al 3%.

Nel solo secondo trimestre, le vendite nette consolidate sono state pari a circa 500 milioni di euro a cambi correnti e a 515 milioni a cambi costanti, con una crescita organica vicina al 7%.

Perché i margini sono il dato più importante

L’aumento dei volumi è positivo, ma non è il vero elemento distintivo della semestrale. Per gli investitori conta soprattutto la capacità di Piaggio di trasformare le vendite in redditività.

Nel secondo trimestre l’Ebitda, cioè il risultato operativo prima di interessi, imposte e ammortamenti, è cresciuto di oltre il 7%. Il gruppo ha, quindi, migliorato il risultato operativo nonostante il contesto valutario sfavorevole e le pressioni sui costi.

Già nel primo trimestre Piaggio aveva mantenuto un Ebitda margin del 16,8%, uno dei livelli più elevati della propria storia, pur in presenza di ricavi in calo a cambi correnti. La società aveva attribuito la tenuta dei margini alla gestione delle materie prime, dei costi distributivi e delle spese operative, senza ricorrere ad aumenti generalizzati dei listini.

Margini elevati non significano necessariamente che tutti i problemi siano risolti. Indicano però che l’azienda riesce a gestire meglio costi, mix di prodotto e distribuzione. Per gli azionisti è un segnale più significativo della semplice crescita del fatturato.

La cassa migliora e il debito scende

L’altro elemento forte dei risultati è la generazione di cassa.

Nel secondo trimestre Piaggio ha prodotto circa 112 milioni di euro di cassa, mentre nell’intero semestre il dato è stato pari a circa 93 milioni. Secondo il gruppo, si tratta dei migliori risultati mai raggiunti nei due periodi di riferimento.

La differenza tra il dato trimestrale e quello semestrale dipende dalla stagionalità del settore. Nei primi mesi dell’anno le aziende produttrici di veicoli tendono, infatti, ad assorbire liquidità per preparare produzione e distribuzione in vista della stagione più favorevole.

La forte generazione di cassa del secondo trimestre ha consentito di ridurre l’indebitamento finanziario netto a circa 485 milioni di euro al 30 giugno 2026. A fine dicembre 2025 il debito era pari a 577,6 milioni, mentre un anno prima era di 534,7 milioni.

In sei mesi, quindi, la posizione finanziaria netta è migliorata di oltre 90 milioni di euro. La riduzione del debito offre al gruppo maggiore flessibilità per finanziare nuovi modelli, tecnologie e stabilimenti, ma anche per sostenere la remunerazione degli azionisti.

Dividendo Piaggio, perché l’aumento conta

Il miglioramento di redditività e cassa ha spinto il consiglio di amministrazione a indicare un dividendo intermedio superiore a quello dello scorso anno. Nel 2025 Piaggio aveva distribuito un acconto di 0,04 euro per azione.

Per gli azionisti, l’aumento del dividendo rappresenta un segnale di fiducia da parte del management. Significa che la società ritiene sufficientemente solide la liquidità e le prospettive finanziarie per restituire una quota maggiore di capitale ai soci.

Come hanno reagito le azioni Piaggio

Il mercato ha accolto positivamente i risultati. Dopo la diffusione della semestrale, le azioni Piaggio hanno registrato un rialzo, arrivando a guadagnare circa il 2% nel corso della seduta.

Il titolo, tuttavia, arriva da un periodo non privo di difficoltà. Alla vigilia dei risultati mostrava una performance positiva su base mensile, ma ancora negativa rispetto a un anno prima. Ciò significa che il mercato continua a chiedere conferme sulla capacità del gruppo di mantenere la ripresa anche nei prossimi trimestri.

Cosa cambia per le prospettive del gruppo

La semestrale non elimina le incertezze, ma rafforza la posizione di Piaggio in vista della seconda parte dell’anno.

Per il gruppo, la priorità sarà ora mantenere la disciplina sui costi senza frenare gli investimenti. Piaggio continua, infatti, a puntare su nuovi prodotti, tecnologie e impianti produttivi, preservando il posizionamento premium dei marchi.

Per gli azionisti, i risultati indicano una società più solida rispetto alla fine del 2025, ma ancora esposta a fattori esterni difficili da controllare. L’aumento del dividendo è un segnale positivo, mentre la sostenibilità della ripresa dipenderà dalla capacità di confermare volumi, margini e cassa anche nel terzo trimestre.