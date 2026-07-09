I giovani di oggi non sono ambiziosi?

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Secondo una recente ricerca, solo il 6% delle generazioni più giovani dice che diventare leader è il suo primo obiettivo di carriera.



Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che ai giovani manchi l’ambizione, ma i dati raccontano una valutazione lucida: temono burnout, responsabilità sproporzionate e la perdita dell’equilibrio tra vita privata e lavoro. Vogliono crescere, avere più autonomia decisionale e stipendi adeguati, senza sacrificare la propria vita personale.

Intanto gli annunci per posizioni junior calano e molti manager esitano ad assumere giovani: due mondi che non si stanno capendo.

E voi, alle condizioni attuali, avete ancora l’ambizione di diventare manager?