ANSA Lo spread del 28 luglio 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile a 81 punti base dopo il crollo avvenuto nel week end. Anche i rendimenti hanno ridotto la loro volatilità, scendendo comunque di tre centesimi di punto percentuale, parallelamente a quanto fatto registrare dai titoli di Stato tedeschi.

Nella giornata di oggi inizieranno le aste dei titoli di Stato, le ultime di luglio. In tre giorni il Tesoro emetterà Btp Short Term, Btp€i, Bot e titoli a medio e lungo termine. Esiste il rischio di emissioni complesse, visto che i rendimenti dei titoli benchmark si sono alzati sensibilmente.

Spread stabile, rendimenti ancora in calo

Con il Medio Oriente bloccato nell’incertezza, i mercati dei titoli di Stato rimangono stabili. Da una parte l’Iran e i suoi alleati hanno lanciato un’ondata di attacchi in tutta la regione, dall’Iraq alla Giordania fino all’Arabia Saudita. Dall’altra il presidente statunitense Donald Trump ha aperto al dialogo con Teheran. La conseguenza è che gli investitori attendono e i titoli rimangono stabili.

81 punti di spread tra Btp e Bund tedeschi

Senza particolari scossoni, lo spread ha potuto far segnare un passaggio stabile dopo giorni di incertezze continue. Il differenziale tra Btp e Bund decennali è rimasto fermo ai livelli dell’apertura di lunedì 27 luglio. 81 punti base, molti per la media recente, ma decisamente sotto i picchi della fine della scorsa settimana.

I rendimenti continuano la loro discesa

Questa variazione nulla dello spread è derivata da una discesa parallela dei rendimenti dei titoli italiani e tedeschi benchmark. Entrambi hanno visto calare di tre centesimi di punto percentuale i propri interessi, con i Btp che sono arrivati al 3,92% e i Bund che si sono portati al 3,11%.

Le aste dei titoli di Stato

Oggi cominciano le aste di fine luglio dei titoli di Stato. Le prime saranno quelle dei Btp Short Term e dei Btp€i, con tre diversi prodotti:

un Btp Short Term, codice Isin IT0005692410, con scadenza il 28 febbraio del 2028 e cedola del 2,20%;

un Btp Short Term (ex Btp 7 anni), codice Isin IT0005445306, con scadenza il 15 luglio del 2028 e cedola dello 0,50%;

un Btp€i 10 anni, codice Isin da attribuire, con scadenza il 15 febbraio del 2037 e cedola del 2,00%.

Seguiranno le aste dei Bot, domani 29 luglio, che metteranno a disposizione Bot a 6 mesi per un valore di 7,5 miliardi di euro. Infine si terranno le aste dei titoli a medio e lungo termine, che porteranno all’emissione di:

un Btp 5 anni, codice Isin IT0005707614, con scadenza il 1° giugno del 2031 e cedola del 3,15%;

un Btp 10 anni, codice Isin IT0005706285, con scadenza il 1° luglio del 2036 e cedola del 3,80%;

un Btp 15 anni, codice Isin IT0005402117, con scadenza il 1° marzo del 2036 e cedola dell’1,45%;

un CCTeu, codice Isin IT0005707689, con scadenza il 15 aprile del 2036 e tasso cedolare annualizzato del 3,237%.

Anche il resto d’Europa è stabile

Spread stabili sostanzialmente anche nel resto d’Europa. Sia i Bonos spagnoli sia gli Oat francesi hanno mostrato una minima variazione verso l’alto, di un punto, ma i rendimenti hanno continuato a calare, soltanto meno velocemente di quelli tedeschi.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 28 luglio 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Variazione

dello spread Bund tedeschi 3,11% – – Btp italiani 3,92% 81 0 Oat francesi 3,90% 79 +1 Bonos spagnoli 3,56% 45 +1