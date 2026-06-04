Vacanze e hotel, stop alle recensioni comprate o incentivate

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Ti è mai capitato di prenotare un hotel super “consigliato” per poi ritrovarti in una struttura che non c’entra nulla con le foto?

Dietro a quella primissima posizione nei risultati di ricerca potrebbe nascondersi ben altro, e il badge delle top choice non è sempre garanzia di qualità assoluta. Vacanza rovinata? Certo che sì, ma cosa dice il Codice del Consumo? E quali sono i diritti dei viaggiatori?

Ecco cosa c’è dietro i suggerimenti dei portali e come puoi tutelarti legalmente se la vacanza viene rovinata.