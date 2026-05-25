Che fine ha fatto l’accordo miliardario di Khaby Lame?

Khaby Lame non diventerà miliardario, anzi: le sue azioni hanno registrato un tonfo in Borsa.

A gennaio 2026, la Rich Sparkle Holdings aveva annunciato un aumento di capitale da 975 milioni di dollari per la società gestita dal tiktoker italo-senegalese: l’operazione si sarebbe dovuta concludere con l’acquisizione del 40,83% delle azioni da parte di Lame.

Un notizia clamorosa, se non fosse che a distanza di quattro mesi mesi, di quell’accordo a 10 cifre non c’è più traccia. Il titolo in borsa di Rich Sparkle Holdings ha perso poco più del 93% del suo valore iniziale. Dopo l’annuncio di gennaio l’acquisizione non è mai stata ultimata, e nessuna notizia è più filtrata dall’entourage di Khaby.