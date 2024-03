Gli occhiali da sole puntano sempre più alla nuova frontiera del lusso

L’eyewear esclusivo e in edizione limitata diventa protagonista in passerella e per le strade (e sono sempre più costosi).

Piccoli, bold, compatti e scolpiti oppure ampi con profili sottili, gli occhiali da sole sono sempre più vicini ad accessori preziosi e timeless. Grazie all’incontro tra tradizione artigianale e avanguardia tecnologica i nuovi modelli si collocano tra l’heritage e il futuro. L’artigianato è supportato e facilitato dalla tecnologia, dall’Intelligenza Artificiale e da tutto ciò che il progresso può mettere a disposizione, ma un’attenzione alla sostanza e al valore intrinseco degli occhiali porta alla definizione di un nuovo concetto di lusso. Vere e proprie sculture e microarchitetture dove la materia afferma la sua presenza senza dimenticare la funzione, gli occhiali da sole diventano talismani, accessori da conservare e da tramandare.

Ecco i modelli extralusso

Sono i modelli extralusso proposti durante le ultime settimane della moda: Fendi, sotto la direzione creativa di Kim Jones, ha creato delle montature haute couture tempestate di diamanti chiamate Singular Vision, di cui una dozzina di paia sono state vendute a circa 30 mila dollari l’una. Anche la speciale montatura Pierre di Balmain, realizzata in oro bianco e titanio placcato oro, è stata proposta in un’edizione limitata di 200 esemplari a quasi 3 mila dollari ciascuno.

Con un prezzo di 31 mila dollari, gli occhiali da sole Bulgari Parentesi Diamond sono la quintessenza del lusso e coniugano un design elegante con sontuosi dettagli di diamanti, riprendendo il motivo della linea di gioielli Parentesi del marchio, che si ispira alle giunture dei marciapiedi romani. Gli aristocratici occhiali da sole Cartier Paris 18k Gold, al prezzo di 25 mila dollari, sono il simbolo del classico design francese. La loro eleganza è sottolineata dalla montatura in oro 18 carati abbinata a lenti marroni sfumate. L’elemento fondamentale di questi occhiali è l’iconico emblema della pantera del marchio, realizzato con precisione e raffinatezza.

Gli occhiali da sole Dolce & Gabbana (modello DG2027B) hanno un prezzo di 383.609 dollari, che li distingue nel mercato del lusso, sicuramente un po’ sopra le righe. Ciò che rende questi occhiali straordinariamente costosi è l’abile incorporazione di autentiche finiture della montatura in oro e platino, insieme al prestigioso logo D&G incrostato di diamanti scintillanti e oro puro. Nel mondo degli occhiali di lusso, il modello Chopard De Rigo Vision occupa una posizione di vertice, poiché ha il prezzo sbalorditivo che può raggiungere i 408 mila dollari. Questi occhiali da sole vantano una miscela unica di eleganza e funzionalità, realizzata con la massima precisione utilizzando materiali di alta qualità. La montatura in oro 24 carati, gli intricati dettagli, come le aste tempestate di diamanti, mettono in mostra la rinomata maestria di Chopard. La fascia di prezzo può essere attribuita ai metalli preziosi, alla serie di 51 diamanti Riverperfettamente incastonati e al design d’élite, che permette loro di raggiungere la fascia più alta degli occhiali di lusso.

Il futuro degli occhiali intelligenti

A differenza di altri articoli di lusso come le borse o le scarpe, gli occhiali sono inoltre destinati a essere i prossimi protagonisti della tecnologia indossabile e funzionale, dopo che gli orologi hanno avuto il loro momento di gloria. Marchi come Hermes, Tag Heuer e Louis Vuitton si sono già tuffati negli smartwatch e si prevede che nei prossimi anni entreranno anche nel mercato degli occhiali intelligenti. Alimentati dai progressi tecnologici, gli occhiali intelligenti sono quasi pronti per l’adozione da parte del pubblico più esigente e alimenteranno così un’ulteriore crescita del settore degli occhiali di lusso.