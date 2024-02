Vacanze in maschera: per vederci chiaro anche sulla neve

Che siate amanti dello sci o dello snowboard, andare sulle piste innevate è un vero piacere. Ma se non si è adeguatamente equipaggiati, la vacanza può trasformarsi velocemente in un incubo. Un buon paio di occhiali per proteggere gli occhi è fondamentale negli sport invernali. Con lenti chiare in una giornata di sole sarete accecati dal riflesso della neve intorno a voi. Occhiali troppo scuri in un pomeriggio di nebbia non vi permetteranno di vedere che a pochi metri di distanza. Le maschere da sci sono una delle attrezzature più importanti sulle piste, ma questo non significa che non debbano essere anche belle e alla moda. Ecco una selezione delle migliori sia da un punto di vista tecnico sia fashion. Per la stagione invernale sulle piste le maggiori maison di moda presentano delle maschere da sci belle e funzionali, senza scendere a patti con la qualità.