Blackfin Sun, tutto nasce dal titanio

La versatilità del titanio è ancora una volta protagonista nella nuova collezione Sun di Blackfin. L’azienda veneta infatti lavora questo nobile metallo da oltre 50 anni per produrre occhiali che sanno raccontare una storia: quella di un brand italiano che ha fatto del titanio la sua anima. La versione più pura di questo materiale, che arriva dal lontano Giappone, viene affidata a mani esperte dalle elevate capacità tecniche e artigianali. Un racconto che abbraccia in modo trasversale le diverse famiglie di prodotti, con modelli che esprimono una chiara identità stilistica, come nelle ultime proposte per la Primavera Estate 2024 di Blackfin Sun.

Le collezioni viste da vicino

Blackfin One presenta tre nuovi occhiali da sole dalla personalità decisa. La scelta di lavorare su profili bold è enfatizzata da una speciale laseratura che alleggerisce la montatura e crea una texture lungo il frontale ribassato. Il blocco di titanio viene plasmato con maestria, lasciando emergere un design distintivo che valorizza i lineamenti del viso.

Vertigo ha le lenti tonde con il ciliare alto e ampio, mentre Horizon si distingue per la sua forma scolpita e squadrata che richiama i tratti originari degli occhiali Blackfin. Liberty, invece, presenta linee morbide e leggermente allungate, una versione moderna del classico cat-eye. La scelta cromatica alterna il nero a tonalità come verde scuro, blu, borgogna e fango, abbinate a lenti dal colore pieno o sfumato. I modelli più trendy di Blackfin Pacific, come Mavericks, Sonoma, Pasadena e Tahoe vengono proposti nella versione con lenti cocktail gialle, verdi, azzurre e oro, per un raffinato tocco glamour.

Altre montature, tra cui lo stesso Mavericks, sono disponibili con le innovative lenti AirGlass di Barberini, per garantire un’esperienza visiva superiore e una qualità ottica senza pari. Blackfin Atlantic aggiunge alla collezione due nuove montature in versione sole: gli spessori bold tipici di questa linea caratterizzano Harlem, con la forma pantos, e Hampstead, più squadrato, rigorosamente neri con lenti sfumate. Tutti i modelli Blackfin sono realizzati in-house in Italia all’interno del Black Shelter, la sede sostenibile certificata CasaClima Work&Life, secondo i valori del neo made in italy.

Maestri del titanio

Il titanio è un materiale che ha già tracciato la storia degli occhiali, ma allo stesso tempo è proiettato nel futuro. Eterno e misterioso, conosciuto nella sua essenza, ma per certi versi ancora da scoprire, Blackfin lo lavora ogni giorno, con cura e rispetto, come una sfida che gli permette di spingersi ogni volta un po’ oltre con soluzioni tecniche sempre più evolute, ottenendo spessori sempre più elaborati, colorazioni più audaci, montature dal design più estremo e armonioso. Tutto grazie a un metallo in grado di mutare forma fino a essere trattato mediante processi fisici di scomposizione degli atomi.

Un materiale che permette di “viaggiare nello spazio”, ma di ritornare ogni volta nel punto esatto di partenza. Un Blackfin è unico, perché uniche sono le sue caratteristiche. Il titanio con cui viene realizzato è infatti tenace come l’acciaio, ma pesa il 40% in meno e ha una resistenza doppia rispetto all’alluminio. Un materiale straordinario che richiede competenze altrettanto eccezionali per modellarlo e realizzare ogni volta qualcosa di inimitabile e stupendo.