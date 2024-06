Il trend dell’eyewear nei toni dell’azzurro per tifare con stile la Nazionale

Cento sfumature d’azzurro! Questa estate, grazie alla maglia indossata dalla Nazionale italiana agli Europei di calcio, ma anche alle divise che vestiranno i nostri campioni durante le Olimpiadi che si svolgeranno a luglio a Parigi, il colore del cielo e del mare diventa un must. Una tendenza che la moda abbraccia con entusiasmo, anche nell’ eyewear: perché con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di aggiungere un altro paio di occhiali alla propria collezione, magari puntando proprio su un nuovo colore. Ecco allora le montature, combinazione di tecnicità e leggerezza, che rendono il tifo per l’Italia ancora più glamour: tonalità che passano dall’elettrico al turchese, dal celeste alla carta da zucchero. Tifare diventa un rito collettivo e farlo con stile e un tocco di glamour lo rende ancora più emozionante. Con un'infinita varietà di sfumature d’azzurro, gli occhiali si ergono come l'accessorio imprescindibile per la stagione estiva del 2024. Le giornate di sole richiamano il desiderio di indossare montature da sole e da vista che catturino la luminosità, riflettendo lo splendore della volta celeste e delle acque cristalline dei litorali del Belpaese. Di seguito alcune proposte 100% made in Italy e unisex per chi ama i colori freddi in tutte le forme di montatura più belle dei brand Immagine 98 (I-Man, MIC-Made in Cadore e X-Ide) Lightbird e Look. Spesso, infatti, in un look vincente gli accessori hanno più peso di tutto il resto!