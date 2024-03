L’occhiale da sole perfetto per lui, ecco come scegliere la montatura ideale in base alla nostra forma del viso

Con la fine della stagione invernale spazio alle giornate che si allungano, alle uscite fuori porta e pranzi all’aria aperta. Da questo momento i nostri veri alleati sono gli occhiali da sole, ci proteggono dai raggi solari e dalle radiazioni ultraviolette, ma ci danno anche quel tocco glamour che non guasta mai, un accessorio capace di regalare fascino e carattere, impossibile esserne sprovvisti per coronare un look impeccabile. Che sia sportivo o più formale ogni outfit ha la sua linea di occhiali più adatta, ma si sa: anche la nostra conformazione del viso incide moltissimo sul modello più adatto da scegliere. Comprarli d’impulso, però, si rivela sempre un azzardo, perché magari sembrano azzeccati in una pubblicità o addosso a qualche amico, ma una volta indossati potrebbero non donarci l’effetto sperato. E allora, da tondi a più squadrati, ma anche con lenti chiare e montature spesse vediamo quali preferire in base al nostro viso o taglio di capelli, per essere perfetti in ogni occasione.