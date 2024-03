Stravaganza e qualità le parole d’ordine per l’eyewear uomo della SS 2024

Gli occhiali da sole di questa stagione Primavera Estate 2024 non passeranno inosservati. Modelli eccentrici, volumi importanti, scultorei, dettagli preziosi e ricercati: non sono solo qualità estetiche e funzionali ma l’incontro tra tradizione artigianale e avanguardia tecnologica. C’è una forte attenzione alla qualità e alla capacità di durare nel tempo. E, per tutti, un’attenzione imprescindibile alla sostenibilità nella composizione dei materiali e nella loro provenienza. Le forme vengono reinterpretate: geometrie inedite, linee sottili oppure bold ma rese leggere, attraverso accorgimenti tecnici innovativi. Importanti volumi da una parte, attitudine osmotica alla fluidità e trasformazione dall’altra. Le ispirazioni rivelano un’attenta ricerca, soffermandosi spesso su architettura, moda e gioielleria, per veicolare un nuovo concetto di lusso e autenticità. Vediamo i modelli più di tendenza per i prossimi mesi.