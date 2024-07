Meta studia l’ingresso in Essilux, ipotesi di interesse da parte di Zuckerberg

Fonte: ANSA Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg valuta l’ingresso di Meta in EssilorLuxottica e il titolo del colosso degli occhiali schizza in Borsa. Stando alle indiscrezioni rivelate dal Wall Streer Journal, il gigante dei social avrebbe l’intenzione di acquisire il 5% del capitale del gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio, per un valore di circa 5 miliardi di dollari. In seguito alle indiscrezioni sull’eventuale operazione del Big Tech, le quotazioni del leader mondiale delle montature griffate hanno chiuso a Parigi con un guadagno dell’1,50% a 192,7 euro, dopo aver toccato però quota 6%.

Le ipotesi di ingresso

Le voci di un interesse di Meta per EssilorLuxottica hanno trovato conferma anche sull’edizione online del Financial Times, secondo cui Zuckerberg starebbe prendendo in considerazione un investimento multimiliardario sulla società, con cui è già attiva una collaborazione sugli smart glasses, gli “occhiali intelligenti”, a marchio Ray-Ban.

Il Ceo del Big Tech avrebbe già dato mandato a Morgan Stanley di curare l’acquisizione del 5% di Essilux, che attualmente vanta una capitalizzazione di 90 miliardi di euro. L’investimento permetterebbe a Meta di diventare il secondo socio del colosso di lenti e occhiali, soltanto dopo la famiglia Del Vecchio, che detiene il 32% delle azioni, superando in un solo colpo dello Stato francese, presente attraverso Bpi con il 4,5%, il sindacato dei lavoratori Valoptec, che partecipa con il 4,27% e Giorgio Armani, storico azionista del gruppo con l’1,9%.

L’operazione

L’operazione rientrerebbe nel piano di sviluppo degli occhiali integrati con tecnologie di ultima generazione che Meta sta portando avanti da anni.

Qualche tempo prima della morte di Leonardo Del Vecchio, Zuckerberg conobbe il fondatore di Luxottica nel quartier generale dell’azienda ad Agordo e adesso continua il suoi rapporti con il presidente e ad di Essilux, Francesco Milleri, nonché presidente di Delfin, la finanziaria degli eredi dell’ex patron.

I primi occhiali Ray-Ban Meta furono lanciati nel 2021, potenziati nell’autunno 2023 con l’intelligenza artificiale, aggiornamento che non ha però preso piede in Europa a causa del mancato via libera da parte degli enti regolatori.

“In Europa aspettiamo il via libera delle autorità che speriamo arrivi a breve, consentendo agli utenti europei di accedere a una risorsa incredibile in modo semplice” ha dichiarato nei giorni scorsi il numero uno di Essilux, affermando anche che “le vendite degli occhiali di nuova generazione realizzati con Meta stanno andando benissimo. Nei primi mesi dal lancio abbiamo venduto più occhiali di nuova generazione che nei due anni precedenti”.

L’eventuale ingresso di Meta in EssilorLuxottica potrebbe rientrare nel solco di due recenti acquisizioni da parte del gruppo franco-italiano: la prima di Supreme, un marchio di abbigliamento streetwear tra i più celebri al mondo e tra i più seguiti sui social grazie ai suoi 13 milioni di follower, mentre la seconda riguarda l’80% Heindelberg Ingineering, società tedesca attiva in soluzioni diagnostiche per l’oculistica, tecnologie chirurgiche digitali e It per l’oftalmologia clinica.

“L’ingresso di un marchio iconico come Supreme nel nostro gruppo rappresenta un’enorme opportunità”, ha dichiarato Francesco Milleri, annunciando l’investimento da 1,5 miliardi di dollari in favore del gruppo statunitense VF Corporation e sottolineando come il brand si integri “perfettamente nel nostro percorso di innovazione e crescita, offrendo una connessione diretta con nuovi pubblici e dimensioni creative”.