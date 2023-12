Oakley rilancia gli iconici occhiali in pelle

Si chiamano MUZM Mars X-Metal Leather gli occhiali in pelle prodotti per la prima volta negli anni 90’, vengono riproposti oggi, con l’imminente arrivo del 50° anniversario del brand statunitense.

Fonte: Ufficio stampa. MUZM Mars X-Metal Leather.

Il grande ritorno di un occhiale unico quasi totalmente realizzato in pelle. Oakley rilancia in edizione limitata il MUZM Mars X-Metal Leather, modello rivoluzionario apparso per la prima volta nel 1998 e subito amato dai più grandi giocatori di basket statunitensi.

Per produrre Mars, 25 anni fa, è stato necessario un processo di lavorazione dei materiali sofisticato e di alta precisione.

MUZM Mars X-Metal Leather

La sua futuristica montatura in X-Metal è il risultato di un processo di produzione che richiede un generatore da sei tonnellate con potenza di 425.000 watt in grado di alimentare un’apparecchiatura a cinque assi con precisione al centesimo di millimetro e il suo aspetto non convenzionale è qualcosa di mai visto prima.

Fonte: Ufficio stampa.

«Legare scienza e arte attorno a un unico concetto è stato il modo in cui siamo approdati a Mars. Con l’avanzare degli anni ’90, il pezzo ha definito un momento culturale, apparendo sul grande schermo indossato dai campioni NBA – ha dichiarato Brian Takumi, vicepresidente di Oakley -. Il suo design futuristico era in anticipo sui tempi, sfidando l’epoca in cui è stato introdotto. Con l’imminente arrivo del nostro 50° anniversario nel 2025, riportandolo indietro dai nostri archivi e dal nostro DNA, Mars è solo uno dei portali destinati ad espandere l’Oakleyverse».

Utilizzando la stessa tecnologia all’avanguardia che produce parti metalliche complesse per i motori dei razzi, il MUZM Mars X-Metal Leather è costruito con un processo di sinterizzazione laser selettiva del metallo in cui raggi ad alta potenza fondono la complessa polvere X-Metal. Il team di ingegneri Oakley ha creato forme aderenti che sono state poi rifinite e cucite a mano con pelle scamosciata.

Un alieno nel mondo degli occhiali

La forma a cerchio perfettamente bilanciata del Pianeta Rosso ha trovato la sua strada nella fisica scultorea del telaio, eseguita in modo impeccabile. Progettato per il futuro e consegnato al presente, il nuovo MUZM Mars X-Metal Leather è dotato di copriorecchie e naselli in Unobtainium e di lenti Prizm 24K che esaltano i colori e il contrasto per vedere meglio i dettagli.

Fonte: Ufficio stampa.

Il livello di abilità tecnica e di maestria necessario per creare un capolavoro così altamente scientifico deriva da innumerevoli giorni trascorsi a pianificare meticolosamente e ad applicare solo la massima qualità artigianale a ogni singola montatura. MUZM Mars X-Metal Leather è arrivato su questo pianeta come qualcosa di più di una semplice montatura, adottando un approccio di follia ingegneristica che va oltre la stratosfera delle capacità creative del design.

Nick Garfias, Vice Presidente del Design di Oakley, afferma: «Il preconcetto di cosa significhi una forma oculare rotonda nel settore dell’occhialeria porta la maggior parte delle persone a un luogo classico e tradizionale nella loro mente. Mars fa questo nella sua descrizione cartacea, ma nella sua vera forma fisica sfida ciò che si pensa di sapere sull’occhialeria e qualsiasi nozione concepita dietro le forme rotonde delle montature. Il suo materiale misto Xmetal con pelle e le sue proporzioni audaci sono una combinazione di possibilità e realtà. La sua bellezza iconica e identificabile inoltre non vede la necessità di un marchio evidente. Mars è davvero il passato che incontra il presente» ha concluso.

Celebrando lo stesso ottimismo ribelle di Oakley più di un quarto di secolo dopo, gli iconici occhiali Oakley MUZM Mars X-Metal Leather sono disponibili in quantità limitate su Oakley.com, presso i partner commerciali e in selezionati negozi Oakley: FHR, 5th Avenue, Fashion Show Mall, Cadorna, Covent Garden e Shibuya.