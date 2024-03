Vola l’eyewear marchiato Kering, ecco quattro novità da scoprire firmate Bottega

Fonte: Ufficio stampa Kering Occhiali da sole Bottega Veneta Aviator Sardine.

Ennesimo anno record per Kering Eyewear che porta il suo fatturato a quota 1,5 miliardi di euro, con una crescita del 35% a tassi correnti (intorno all’11% su base comparabile), beneficiando del sudato consolidamento di Maui Jim, il conteso brand hawaiano, ma soprattutto dell’eccellente sviluppo del suo portafoglio di brand.

Tra le Maison di punta del Gruppo, che ricordiamo essere il principale player nel settore dell’occhialeria di lusso, c’è Bottega Veneta che continua ad esplorare nuovi motivi, stili e montature senza tempo.

Per la nuova collezione primavera estate 2024 Bottega ci presenta una linea con quattro innovazioni principali: un nuovo motivo Sardine, un motivo a nastro dall’effetto pieno, un design Intrecciato all-over e l’evoluzione dell’iconica cerniera triangolare.

Quattro motivi, quattro novità

Introdotto per la prima volta dal Direttore Creativo Matthieu Blazy come manico dell’iconica borsa, il sinuoso e scultoreo dettaglio Sardine è ispirato al Mar Mediterraneo. In questa stagione, la forma astratta dell’omonimo pesce caratterizza per la prima volta i modelli eyewear, ridefinendo le aste di una classica montatura pilot, realizzata con lo stesso esclusivo metodo utilizzato per i gioielli Bottega Veneta. Oltre a questa tend, la Maison ha rivoluzionato la cerniera triangolare, che così prosegue la sua evoluzione con una nuova iconica anima in metallo inserita nelle aste. L’elemento in oro risalta alla perfezione sull’acetato. Non incollato bensì inserito tramite pressofusione, dà vita così ad una montatura robusta e continua. La scelta di tale processo tecnico garantisce la resistenza di questo modello senza tempo.

Fonte: Ufficio stampa Kering

Per questa stagione SS24, le montature sono caratterizzate da contorni più morbidi del passato, infatti se messi a confronto con lo stile netto e deciso tradizionalmente distintivo dei modelli eyewear la differenza si nota eccome. Solitamente sinonimo di lenti piegate in un angolo di 90°, di nuovo è stato introdotto anche un motivo a nastro dall’effetto pieno crea uno stile avvolgente. Morbida e arrotondata, la montatura in acetato è perfetta su qualsiasi tipo di viso.

Ritorna infine in chiave nuova l’iconico motivo intrecciato to nei modelli eyewear attraverso la scelta di design rievocanti gli accessori in gomma della Maison. Ispirato alle popolarissime borse Bottega Veneta, questo modello è composto da tre elementi innovativi e uniti da una cerniera invisibile. Un approccio all’Eyewear mono-look e mono-materiale che ricrea il motivo Intrecciato all-over con gomma sagomata.