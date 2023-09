Diesel, un’esplosione per tutti

Fonte: IPA Sfilata Diesel, Scalo Farini

L’atmosfera della sfilata Diesel durante la Milano Fashion Week è quella di un grande evento musicale, condito con una buona dose di fashion: un rave aperto a tutti con una grande installazione allo Scalo Farini di Milano. Mercoledì sera alle 21, il brand di Renzo Rosso ha aperto i cancelli a sette mila persone (di cui 1500 studenti) che nonostante la pioggia incessante hanno ballato fino alle due del mattino a ritmo di musica elettronica, alternando diversi dj set.

L’esplosione di Glenn Martens

Negli ultimi tre anni, il brand di Renzo Rosso è stato rivoluzionato dalla direzione creativa di Glenn Martens che ha dato una nuova identità a Diesel, pur rimanendo fedele alla sua storia e alle sue caratteristiche. La sfilata è iniziata con un’esplosione, subito dopo modelle e modelli hanno invaso le passerelle emblema dello streetwear, avvolti da nuvole di fumogeni, colore e una musica urban-techno incalzante, un miscuglio di sirene, fischi da stadio e lamenti, forse di una qualche belva feroce. In passerella, una pedana rivestita dell’iconico rosso (simbolo del brand) dietro alla quale un maxi schermo lungo ventisei metri ha proiettato i dettagli più suggestivi dei look, modelle e modelli indossavano jeans, lattice, lycra e pelle, spruzzati di vernice colorata e metallica. I capi hanno il tipico effetto used, inoltre sono tutti lavorati per offrire un’immagine ribelle e ricercata.

Fonte: IPA

L’utility è spinto al massimo: con top, pantaloni e gonne in denim con la cerniera, che possono essere indossati separatamente, o zippati insieme per crearne tute da lavoro. Tasche cargo tenute insieme da cinghie diventano pantaloni, così come le cinture creano un top a fascia o una minigonna. I capi sembrano aver vissuto l’esplosione che ha dato inizio allo show: erosi e strappati, le stampe portano i segni di un tessuto piegato e ripiegato da tempo, i colori sono macchie, grafiche stropicciate di vecchie locandine, denim che diventano tridimensionali. Verso la conclusione della sfilata, le creazioni diventano sempre più lunari. Il jeans fa posto a lattice e chiffon, i colori sono argentei e riflettono la luce. L’intimo è a vista ed è incorporato nell’abito.

Front row e cinema

Già ospiti dei precedenti fashion show di Diesel, tornano a popolare la prima fila cantanti, modelle ed influencer: da Elisabetta Canalis a Melissa Satta e Fedez, ma anche Achille Lauro, Lazza e Rose Villain. Tanti I volti noti nell’universo social: Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, Aron Piper, Ryan Prevedel, Ginevra Mavilla, Bene Schulz, Jacob Roth, Luis Freitag, Tim Schaecker, Julien Brown. Le vibrazioni che hanno accompagnato la serata, continueranno fino a domenica 24 settembre con un Festival di cinema dove si potrà assistere alla proiezione gratuita e aperta a tutti di 10 film, tra cui: Spider-Man, Downsizing, Wall-E, Fantastic Mr. Fox, Blade Runner e Batman.