Gucci ha un nuovo brand ambassador

Fonte: Ufficio stampa Gucci. Gulf Kanawut Traipipattanapong nuovo brand ambassador di Gucci.

La scalata Gucci non mostra segni d’arresto, la maison diretta da Sabato De Sarno annuncia Gulf Kanawut Traipipattanapong come suo nuovo Brand Ambassador.

Chi è il nuovo volto Gucci?

Prima di questo significativo riconoscimento, Gulf ha collaborato con Gucci sin dal 2020 e ha partecipato a manifestazioni e sfilate di moda in qualità di amico di lunga data della Maison.

Fonte: Ufficio stampa Gucci.

Gulf è una personalità di spicco nel mondo dello spettacolo thailandese, dove si è distinto come attore, modello e cantante. Le sue interpretazioni cinematografiche e televisive gli sono valse diversi premi, tra cui “Rising Star” e “Best Young Actor“. Oltre alle sue doti come attore, il suo stile distintivo, il suo gusto nel vestire e le sue scelte di vita ne hanno fatto una celebrità nel campo della moda a livello mondiale.

Parte della famiglia con Davika Hoorne

In occasione della sua nomina ufficiale a Brand Ambassador, Gulf ha sottolineato l’importanza del suo ruolo «È per me è un grande onore iniziare questa collaborazione. Far parte della famiglia Gucci non è solo una pietra miliare nella mia carriera, ma testimonianza del mio impegno nei confronti dei valori e della tradizione che Gucci rappresenta nel mondo della moda».

Gulf è il secondo Brand Ambassador thailandese della Maison, affiancandosi all’attrice Davika Hoorne, nominata di recente, che rappresenta sia Gucci che Gucci Beauty.

Fonte: Ufficio stampa Gucci.

Facendo seguito alla sua partecipazione alla sfilata Gucci Ancora Uomo Autunno-Inverno 2024 a Milano, Gucci è lieta di dare il benvenuto a Gulf nel novero dei suoi brand ambassador e si augura di accoglierlo alle prossime manifestazioni della Maison.

Il brand vola con la AW24

Nel cuore di Milano, lo scorso 23 febbraio, Sabato De Sarno ha presentato in occasione della settimana della moda milanese la nuova collezione Gucci AW24/25. Una celebrazione della moda che ha trascinato il pubblico in un vortice di eleganza e innovazione.

Fonte: IPA

Ciò che è emerso con chiarezza durante la sfilata è stata la volontà dello stilista di creare moda per il mondo reale. Per lo stilista infatti la vera sfilata avviene nei negozi, dove le persone possono toccare e provare i capi, per questo il suo impegno nel rendere la moda accessibile e tangibile per tutti è diventato un lavoro costante.

Sfilano in passerella alcuni tra i nuovi volti scelti dal direttore creativo di Gucci come Angelina Kendall, Loli Bahia Apolline Rocco. Anche molte giovanissime in stivali da amazzone o cuissard, shorts, abiti seducenti da sera tra sottovesti trasparenti di pizzo e bustier nudelook, alla ribalta colori come i verdi, i cammello, i marroni insieme al nero e all’amatissimo Rosso Ancora che diventerà presto, entro luglio, anche un rossetto.